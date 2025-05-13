'Putin' bilmecesi arapsaçına döndü! Dünyanın gözü Türkiye'de, herkes aynı soruyu soruyor: Kremlin'den gizemi sürdüren açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının İstanbul’da 15 Mayıs'ta gerçekleşecek müzakerelere hazırlandığını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in teklifine karşılık yorum yapılmayacağını ifade etti.

"PUTİN NE ZAMAN GEREKLİ GÖRÜRSE AÇIKLARIZ"

Peskov, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya’yı kimin temsil edeceğinin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerekli gördüğü anda açıklanacağını söyledi.

UKRAYNA: SADECE PUTİN'LE GÖRÜŞÜLÜR, RUS HEYETİYLE DEĞİL

Yine bugün Ukraynalı üst düzey bir yetkili ise "Perşembe günü Türkiye’de sadece Putin ile görüşülür, Rus heyeti ile değil." açıklamasında bulunmuştu.

"ZELENSKİY, PUTİN'LE ŞAHSEN GÖRÜŞME İSTEDİ ANCAK HENÜZ BİR YANIT GELMEDİ"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zelenskiy'in, Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısına henüz bir yanıt alamadığını söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs'ta Türkiye'de bir araya gelmeye yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlatan Sybiha, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, perşembe günü Putin ile şahsen görüşmeyi bile önerdi ancak henüz bir yanıt gelmedi." ifadesini kullandı.

Sybiha, toplantıda Rusya'ya yaptırımları konuştuklarını kaydederek, "Putin, barış çabalarını reddetmenin ve savaşa devam etmenin sonuçlarını anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜŞMEYE TRUMP DA KATILABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması halinde kendisinin de şahsen katılabileceğini açıkladı. Trump, "Aslında oraya uçmayı düşünüyorum. Eğer bir şeylerin olabileceğini düşünürsem, böyle bir ihtimal var" dedi.