Rusya'dan Ukrayna'ya İstanbul çağrısı! Putin: "Görüşme yapmaya hazırız"

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş uzun süredir devam ediyor. İki ülke heyetleri İstanbul'da 2 görüşme gerçekleştirmişti.

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Burada yapılan görüşmelerde dünya olası bir ateşkes ihtimaline odaklanırken, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes anlaşması yapılmadı. İki ülke esir takası noktasında anlaştı ve görüşmelerin ardından esir takasları gerçekleşmişti.

PUTİN'DEN ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL ÇAĞRISI

Rusya'dan üçüncü tur görüşmeleri için yeni bir çağrı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya İstanbul'da yeni bir görüşme yapmaya hazır" dedi.

"RUSYA, 3 BİN UKRAYNALI ASKERİN CENAZESİNİ TESLİM ETMEYE HAZIR"

Putin açıklamasının devamında da "Rusya 3 bin Ukraynalı askeri cenazesini daha teslim etmeye hazır" ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan gelen bu çağrıya Ukrayna yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.