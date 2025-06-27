HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya İstanbul çağrısı! Putin: "Görüşme yapmaya hazırız"

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerde esir takası konusunda anlaşmaya varılmıştı. Rusya'dan Ukrayna'ya yeni görüşme için çağrı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Rusya İstanbul'da yeni bir görüşme yapmaya hazır. Rusya 3 bin Ukraynalı askeri cenazesini daha teslim etmeye hazır" dedi.

Rusya'dan Ukrayna'ya İstanbul çağrısı! Putin: "Görüşme yapmaya hazırız"
Melih Kadir Yılmaz

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş uzun süredir devam ediyor. İki ülke heyetleri İstanbul'da 2 görüşme gerçekleştirmişti.

756

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Burada yapılan görüşmelerde dünya olası bir ateşkes ihtimaline odaklanırken, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes anlaşması yapılmadı. İki ülke esir takası noktasında anlaştı ve görüşmelerin ardından esir takasları gerçekleşmişti.

1231321312

PUTİN'DEN ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL ÇAĞRISI

Rusya'dan üçüncü tur görüşmeleri için yeni bir çağrı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya İstanbul'da yeni bir görüşme yapmaya hazır" dedi.

90

"RUSYA, 3 BİN UKRAYNALI ASKERİN CENAZESİNİ TESLİM ETMEYE HAZIR"

Putin açıklamasının devamında da "Rusya 3 bin Ukraynalı askeri cenazesini daha teslim etmeye hazır" ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan gelen bu çağrıya Ukrayna yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li eski Genel Başkanlardan ortak bildiriCHP'li eski Genel Başkanlardan ortak bildiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık'Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık'

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Üvey kızına dışkı yedirip işkence yapmıştı! Cani kadın ile ilgili yeni gelişme

Üvey kızına dışkı yedirip işkence yapmıştı! Cani kadın ile ilgili yeni gelişme

Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel ezeli rakibe gitti... İşte sözleşme şartları

Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel ezeli rakibe gitti... İşte sözleşme şartları

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Gündem olacak çıkış! 'Rahatsız olanlar var' dedi, yine tekrarladı

Gündem olacak çıkış! 'Rahatsız olanlar var' dedi, yine tekrarladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.