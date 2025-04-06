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Putin'in gizli savaş planını duyunca acil yardım çantalarına koştular! İngiltere'yi sallayan iddia: "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"

Rusya’ya ait Yantar adlı casus geminin Kuzey Denizi'nde denizaltı altyapısını haritalarken tespit edilmesi İngiltere'ye kırmızı alarm verdirtmişti. Şimdi de İngiltere sularında Rus casus sensörleri keşfedildi. Bu gelişmeler Rusya lideri Vladimir Putin'in gizli savaş planı olabileceği yönünde yorumlanırken "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" mesajıyla İngiltere'nin endişesi ortaya kondu. Durumun ciddiyeti İngiltere'de acil yardım çantalarının gündeme gelmesinde de anlaşılıyor.

Putin'in gizli savaş planını duyunca acil yardım çantalarına koştular! İngiltere'yi sallayan iddia: "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"
Hazar Gönüllü

İngiltere sularında nükleer denizaltıları izlediğine inanılan Rus casus sensörleri keşfedildi. Yetkililer bunun Kremlin'in kritik altyapıyı izlemek ve sabote etmek için yürüttüğü gizli bir planın parçası olmasından endişeli.

NÜKLEER FÜZE TAŞIYAN DENİZALTILARIN YAKINLARINDA KEŞFEDİLDİ

The Sunday Times'ın haberine göre keşif ciddi bir ulusal güvenlik riski olarak değerlendirildi ancak kamuoyuna açıklanmadı. Cihazlardan bazıları kıyıya vurmuş halde bulunurken, diğerleri Kraliyet Donanması'na ait mayın avlama gemileri tarafından tespit edildi.

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"İSTİHBARAT TOPLAMAK İÇİN"

Savunma kaynakları, bu sensörlerin İngiltere'nin Vanguard sınıfı, nükleer füzeler taşıyan dört denizaltısı hakkında istihbarat toplamak için yerleştirildiğine inanıyor.

Savunma Bakanlığı, Rusya'nın casus teçhizatını, kabloları, boru hatlarını ve denizaltı varlıklarını hedef alan daha geniş bir “gri bölge” savaş seferberliğinin bir parçası olarak konuşlandırdığından şüpheleniyor.

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İNGİLİZ YETKİLİ: ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Üst düzey bir yetkili The Sunday Times'a verdiği demeçte “Bu uzay yarışı gibi bir şey. Gizlilik ve sinsiliklerle dolu bir dünya. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

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HASSAS ALTYAPI CİVARLARINDA RUS GEMİLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Kasım ayında İrlanda Denizi'nde “boru hatları ve internet kabloları etrafında gizlenen” şüpheli bir casus gemisi olan Yantar da dahil olmak üzere Rus gemileri hassas altyapı yakınlarında birçok kez tespit edilmişti.

"ACİL YARDIM ÇANTASI HAZIRLAYIN"

İngiltere, özellikle de Yantar casus gemilerinden birinin Kuzey Denizi'nde Birleşik Krallık'ın kritik su altı altyapısının haritasını çıkardığı tespit edilmesinden bu yana Rusya'nın doğalgaz boru hatlarını sabote etme planları yapmasından endişeli.

İngiltere'nin geçmişte kış aylarında elektrik kesintilerine çok yaklaştığı, ancak son çare olarak kullanılan rezervler ve Danimarka'nın denizaltından ithal ettiği elektrik sayesinde acil durumlardan kıl payı kurtulduğu söyleniyor.

Güvenlik uzmanları, AB'nin geri kalanı gibi İngilizlerin de üç gün idarecek bir hayatta kalma çantasına sahip olması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Vladimir Putin denizaltı
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