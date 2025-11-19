HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka konusunda yabancı ülkelere bağımlı kalmamaları gerektiğini belirterek "Rusya için bu bir devlet, teknolojik hatta egemenlik konusudur diyebilirim." dedi. Putin, yapay zeka modellerinin ürettikleri "devasa" verilerle önemli bir araç haline geldiğini de belirtti.

Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi

Putin, başkent Moskova'da Sberbank tarafından düzenlenen "AI Journey" adlı yapay zeka konulu konferansta konuştu.

Veri merkezlerine enerji sağlamak için çözümler ürettiklerini anlatan Putin, "Küçük ve karada kurulacak nükleer santrallerin seri üretimine geçmeyi planlıyoruz ve ayrıca büyük nükleer santrallere dayalı veri merkezleri kurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi 1

38 NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Putin, gelecek 20 yıl içinde Ural, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde 38 nükleer güç santrali kurmayı planladıklarını söyledi.

Yapay zekanın, Rus ekonomisine 2030'a kadar en az 11 trilyon ruble (yaklaşık 136 milyar dolar) katkı sağlamasını hedeflediklerini aktaran Putin, "Hükümetten ve bölge valilerinden, üretken yapay zekanın ulusal düzeyde tanıtılması için ulusal bir plan oluşturmalarını istiyorum." dedi.

Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi 2


Putin, yapay zeka modellerinin ürettikleri "devasa" verilerle önemli bir araç haline geldiğini belirterek "Bu nedenle, insanların dünya görüşlerini etkileyebilir. Devletlerin ve tüm insanlığın anlamsal alanını bir bütün olarak şekillendirebilir. Başkalarının sistemlerine kritik bir bağımlılığa izin veremeyiz. Rusya için bu bir devlet, teknolojik hatta egemenlik konusudur diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi 3
Rusya'nın yapay zeka alanında yerel teknolojileri ve ürünleri kullanması gerektiğinin altını çizen Putin, yapay zeka modellerinin tüm aşamalarda Rus uzmanlar tarafından eğitilmesi ve denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'dan İstanbul'a fuar için gelmişti! Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybettiAlmanya'dan İstanbul'a fuar için gelmişti! Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Kendini Marmaray raylarına atan kişi hayatını kaybettiKendini Marmaray raylarına atan kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Rusya putin rus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

'Zam şampiyonu olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

'Zam şampiyonu olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.