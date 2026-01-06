HABER

Elif Kumal'ın aracında dikkat çeken detaylar: Park konumunda ve el freni çekik

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı sırada erkek arkadaşı ile tartıştığı ve sonrasında kamp alanından ayrıldığı iddia edilen Elif Kumal'ın cansız bedeni, kaybolduktan sekiz gün sonra gölden çıkarılan aracının içinde bulunmuştu. İlk belirlemelerde Kumal'ın boğulma nedeniyle vefat ettiği değerlendirilirken, araçta yapılan incelemelerde dikkat çeken detaylar göze çarptı. Aracın park konumunda olduğu, el freninin de çekili olduğu görüldü. İşte tüm detaylar...

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptıkları sırada erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Elif Kumal, kamp alanından ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Kumal, yapılan ihbarının ardından her yerde arandı. Aramaların sekizinci gününde Kumal'ın cansı bedeni aracıyla birlikte göletten çıkarıldı.

SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI PATLAMADI, PERDE YAN HAVA YASIKLARI PATLADI

Ön otopsi raporunda Kumal'ın boğulduğu belirtilirken, araca ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar ise dikkat çekti. Gölden çıkarılan aracın görüntülerinde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü.

PARÇANIN, KUMAL'IN ARACINA AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.

ÖN LASTİKLER PATLAK, VİTES PARK KONUMUNDA, EL FRENİ ÇEKİK

Öte yandan araçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü. Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.

Araçta dikkat çeken bir diğer detay ise sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olması oldu. Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

