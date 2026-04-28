HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Q Bank'a operasyon! Sabah harekete geçildi: Yöneticileri gözaltına alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Q Bank yöneticilerinden 4 şüpheli gözaltına alındı. Bankanın yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Q Bank'a operasyon! Sabah harekete geçildi: Yöneticileri gözaltına alındı

İstanbul’da Q bank’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bankacılık mevzuatına aykırı tefecilik yaptığı belirlenen 4 yönetici gözaltına alındı.

Q Bank a operasyon! Sabah harekete geçildi: Yöneticileri gözaltına alındı 1

YÜKSEK ORANLI FAİZ VE KOMİSYON...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Q bank’ın yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

4 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Q bank’a yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Q bank’a daha önce de farklı tarihlerde operasyon düzenlendiği öğrenilirken, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.