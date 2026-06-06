Rahmi Koç'un fıkrasına bir tepki de AK Parti'den: "Çok yanlış ve çirkindir"

Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olan Rahmi Koç geçen gün anlattığı bir fıkra ile tepki çekti. Koç Holding Şeref Başkanı Koç, İzmir'deki bir hastane açılışında 'Kürt kadın' fıkrası anlatmıştı.

O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Koç'a tepkiler de beraberinde geldi. Bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşım ile Koç'u eleştirdi.

"AŞAĞILAYICI SÖYLEMİ KINIYORUZ"

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz.

"ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİNDİR"

İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.

"NEFRET SÖYLEMLERİ MİZAH KILIFI İLE ASLA MAZUR GÖSTERİLEMEZ"

Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez.

Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir"