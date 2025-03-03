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Ramazan'a özel Eyüpsultan’da müzik dinletileri başladı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 15:39
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Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini modern dokunuşlarla zenginleştiriyor. Bu yıl, Eyüp Musiki Vakfı'nda ESMEK kurs hocaları tarafından gerçekleştirilen halk müziği konseri, Ramazan'a özel bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü. Konserde, geleneksel halk müziği eserleri ve birbirinden güzel melodiler seslendirildi, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.

Ramazan'a özel Eyüpsultan’da müzik dinletileri başladı…

Ramazan ayını sanatla buluşturan etkinliklerle renklendiren Eyüpsultan Belediyesi, "On bir ayın Eyüpsultanı'nda, bir melodi, bin huzur" sloganıyla Eyüpsultan'ın dört bir yanında tasavvuf ve müzik dünyasının sevilen isimleriyle dinletiler gerçekleştiriyor.

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Bu kapsamda Eyüp Musiki Vakfı'nda ESMEK kurs hocaları tarafından halk müziği konseri gerçekleştirildi.

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Konserde "Bülbülüm altın kafeste", "Uzun ince bir yoldayım", "Gesi bağları", "Güldaniyem", "Bahçede erik dalı" gibi halk müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendiren kurs hocaları, izleyenlere keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

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FAZIL KARAGÖZ'LE TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLETİSİ

Öte yandan, Eyüpsultan Camii Meydanı'nda igloda perküsyon sanatçısı Fazıl Karagöz tarafından Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Müzik Eyüpsultan Ramazan ramazan ayı
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