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Ramazan ayında Felak Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.02.2025 16:17
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Felak Suresi, Kur'an'da yer alan önemli ve koruyucu surelerden bir tanesidir. Bu sure, Kur'an'ı Kerim'in 113. suresi olarak 5 tane ayetten oluşur. Felak Suresi, Müslüman kimseler için önemli görülen sureler arasında bulunur. Hadis kaynaklarında yazılanlara göre Felak Suresinin çok fazla fazileti olduğu belirtilmektedir. Peki, ramazan ayında Felak Suresi okumanın fazileti nedir?

Ramazan ayında Felak Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ay olarak kabul edilirken aynı şekilde bağışlayıcı bir ay olarak da bilinmektedir. Kötülüklerin azaldığı ve yardımlaşma ve dayanışmanın çoğaldığı bu ay, diğer bin aydan daha hayırlıdır. Müslümanlar, ramazan ayını ibadet ve dua ederek geçirmeye dikkat eder. Ayrıca yaratılan tüm varlıkların şerrinden Allah'a sığınılır. Ramazan ayında nefsine hakim olmanın, iyilik ve yardımlaşmanın önemi artar. Bu mübarek günlerde kin, zulüm, öfke ve kıskançlık gibi duygulardan ise Allah'a sığınmak gerekir. Bu ayda okunması oldukça faziletli olan Felak Suresinin faydaları ise çok fazladır.

Ramazan ayında Felak Suresi okumanın fazileti nedir?

Felak Suresi, Müslümanlar için manevi önemi olan sureler arasında bulunur. Felak Suresi, kişilerin Allah'a sığınmaları gerektiği ile başlamaktadır. Zulüm, kin, öfke, kıskançlık gibi kötü duygulardan arınmak için de Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Felak Suresi, zammı surelerden biri olması ile bilinir. Felak Suresi, onu sürekli olarak okuyan kişilerin kötülüklerden ve kazalardan korunacağı, şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağı bir sure olması ile dikkat çekmektedir.

Felak Suresi bilinen tüm faziletleri sayesinde Müslümanların sıklıkla okuduğu surelerden biridir. Bu surenin Medine zamanında inen surelerden olduğu düşünülmektedir. Surenin adı ise kelime anlamı olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Felak Suresinin Allah'a sığınmak için okunması gereken en faydalı dualardan biri olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden Müslüman olan her kişinin bu sureyi okuması gerekir.

Felak Suresi faziletleriyle birlikte önemli bir sure olduğu için ramazan ayı boyunca da sıklıkla okunması gereken surelerdendir. Ayrıca bütün nimetler için Allah'a şükretmek için de Felak Suresi okunabilir.

Toplumda genellikle Felak ile Nas sureleri birlikte okunmaktadır. Nas Suresi 6, Felak Suresi ise 5 ayetten oluşmuştur. Her iki sure içerisinde de insana vesvese veren şeytanın kötülüklerinden korunmak için sadece Allah'a sığınmak gerektiği anlatılmaktadır.

Allah, kullarını yaratan ve onları sürekli koruyan ve gözetendir. Bu yüzden kişiler kendilerini yalnız hissettiklerinde ve korktukları zamanlarda Felak ve Nas Surelerini okuyarak Allah'a sığınabilir ve ondan yardım isteyebilirler. Felak Suresi Arapça ya da Türkçe olarak okunabilir.

Ayrıca, bu sureler kişilerin korkulardan ve panikten arınmasına yardımcı olmaktadır.

Felak Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kişileri kötülüğe ve kötü işlere iten şeytan ve cin gibi varlıklar gözle görülmezler. Bu varlıkların vereceği kötülüklerinden sadece Allah'a sığınarak korunabilir. Allah insana şah damarından daha yakındır ve bu yüzden yarattığı her insanı koruyup gözetir.

Korku ve kaygı halindeyken Felak suresi sesli olarak okunduğunda kişi kendini çok daha iyi hisseder. Bu sure akşam saatlerinde ıssız bir yerden, bir çöpün yanından geçerken ya da banyoda temizlenme esnasında okunabilmektedir.

Bir kişi Felak ve Nas Suresini birlikte okursa Allah o kişiyi görünen ve görünmeyen bütün kötülüklerden korur.

Felak ve Nas Sureleri abdest alınması gerekmeyen dualardandır. Ancak bu dualar direkt olarak Kur'an- Kerim'den okunacak ise kişilerin abdest alması şarttır. Kişi, kötülüklerden korunmak için mutlaka Felak Suresini ezbere bilmelidir. Böylece günlük yaşam esnasında veya ibadetlerini gerçekleştirirken de bu duaları okuyabilirler.

İnsanlar sıkıntı çekerken bu duayı okursa bütün sıkıntılarından arınırlar. Ayrıca kişi hasta olduğunda bu dualar ile sağlık ve sıhhatine daha kolay kavuşur. Genel olarak bütün kötülüklerden korunmak isteyen kişilerin Felak Suresini okuması oldukça önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan kuran
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