Ramazan ayında İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

İhlas sözcüğü samimi olmak, dine içtenlik ile bağlanmak, gerekliliklerini Allah'ın rızasını kazanabilmek için uygulamak anlamına gelmektedir. İhlas suresi İslamiyet’in Mekke döneminde indirilmiştir. İhlas suresi 4 ayetten oluşan, söylenmiş olduğu gibi Allah’a inanan, tevhit inancını tam anlamıyla içselleştirmiş ihlaslı bir mümin olacağı için bu şekilde adlandırılmaktadır. Ramazan ayı boyunca çok fazla faydası olan İhlas suresini okumak oldukça önemlidir. Ramazan ayı boyunca İhlas Suresi okurken içten ve samimi bir şekilde Allah'a yönelinmeli ve kalpten dua edilmelidir.

Ramazan ayında İhlas Suresi okumanın fazileti nedir?

İhlas Suresi, Allah'ın tek olduğu ile yüceliği ve tüm noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu anlatan bir Tevhid suresisi olma özelliğini taşır. Bu yüzden İhlas Suresi’nin varlığı Tevhid inancı açısından son derece önemlidir.

İhlas Suresi, İslam’a inanmayan kişilerin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanına gelerek "Rabbi'nin sıfatlarını anlat" demesi üzerine İhlas Suresi indirilmiştir. İhlas Suresi içerisinde Allah’ın birtakım sıfatları sayılmaktadır. Bununla beraber birçok hadis-i şerif içerisinde İhlas Suresinin faziletlerinden ve öneminden de bahsedilir. Ayrıca, İhlas Suresi kısa ve namaz sureleri arasında yer aldığından kolaylıkla ezberlenebilir. Kısa olması nedeniyle çocukların da bu sureyi öğrenmesi oldukça kolaydır.

Her gün 1000 İhlas suresi okunması oldukça faziletli ibadetlerden biridir.

Ramazan ayında herhangi bir günde 363 defa İhlas Suresi okumak dünya ve ahiret açısından son derece önemlidir.

İhlas Suresini okumak Kur'an'ın 1/3'ini okumaya denk gelmektedir.

Gün içerisinde 10 defa İhlas okuyan kişilere cennetten köşk verilir.

Yatmadan önce okunan 100 İhlas suresi kişilerin cennete girmesine yardımcı olur.

Sabah namazında 11 defa İhlas suresinin okunması, kişilere cennetten köşk verilmesini sağlar.

Sabah namazını kıldıktan sonra 12 defa İhlas Suresini okumak, kişilerin Kur'an'ı Kerim'i 4 kere hatmetmesine denk görülmektedir.

Sabah ve akşamları okunan 3 İhlas suresi, kişileri belalardan ve sıkıntılardan korumaktadır.

Eve girerken okunan İhlas Suresi kişilerin fakirlikten uzak olmasına yardımcı olur.

Sürekli bir şekilde İhlas Suresi okuyan kişilere cennet vacib olmaktadır.

Arefe günü 1000 defa İhlas Suresi okumak, kişinin günahlarının bağışlanmasına ve tüm dualarının kabul edilmesine vesile olur.

Bir Müslüman sefere çıkarken 11 defa İhlas Suresi okursa Allah, kişi geri dönene kadar onun evini ve ailesini korur.

Günde 50 defa İhlas Suresi okuyan kişilerin 50 yıllık günahları affedilir.

İhlas Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

İhlas Suresinin faziletleri hadislerde de yazılmıştır. Bu sure akşamları ve sabahları olmak üzere istenen herhangi bir zamanda okunabilir. Surenin sürekli bir şekilde okunması halinde ise sıkıntılardan ve belalardan korunacağı bildirilmiştir.

Akşamları eve gelindiğinde İhlas Suresi okunması kişinin evine fakirlik girmesine engel olacaktır. Arefe gününde okunan İhlas Suresi, hayırlı faziletler arasında bulunmaktadır. Arefe günü İhlas Suresi okuyan kişilerin günahlarının affedileceği belirtilmiştir.

Cuma Namazı sırasında İhlas Suresi okunması, kişilerin belalardan ve kazalardan korunacağını vadetmektedir. Düzenli bir şekilde İhlas Suresi okuyan kişilere cennetten köşk verileceği söylenmiştir.

Sabah namazında İhlas Suresi okunması cennetin kapılarını aralayacaktır. Sabah namazı esnasında 12 defa İhlas Suresi okunması ise Kur'an'ı Kerim'in 4 defa okunmasına denk geldiği söylenmektedir.

Ramazan ayının son günü ve bayramdan önceki gün olan Arefe gününde sabah namazının ardından teşrik tekbirlerinin getirilmesi gerekir. Arefe günü günah davranışlarda bulunulmamaya dikkat edilmelidir. Bu günde kişilerin oruç tutması ve dua etmesi oldukça önemlidir. Ayrıca Arefe günü okunan 1000 İhlas Suresi’nin Müslümanlar açısından faydası oldukça fazladır.