Ramazan ayında Nas Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Müslümanlar ramazan ayı süresince nefsine hakim olmaya gayret eder. Kötü işlerden uzak durmaya ve ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterirler. Ramazan günlerini dua ve ibadet ile geçirmeye çalışan kişiler, sık sık dua eder. Yaratılanların kötülüklerinden Allah'a sığınırlar. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 114. sure olan ve 6 ayetten oluşan Nas Suresi de bu açıdan her fırsatta okunur. Bu kapsamda Nas Suresi'ni ramazan ayında okumanın faziletleri ve faydaları araştırılır.

Ramazan ayında Nas Suresi okumanın fazileti nedir?

Medine'de indirildiği düşünülen Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi olarak geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas, Mushaf tertibine göre 114, nüzul sırasına göre ise 21. suredir.

Nas Suresinde sıklıkla değinilen konu şeytanın ve onun kötülüklerinden yaradana sığınmaktır. Nas suresinin bilinen en önemli fazileti insanın ruhuna ve kalbine vesvese veren, kişinin iç yaşamına şüphe düşüren cin ve kötü insanlardan Allah'a sığınmaktır. Ramazan ayında şeytanın kötülüklerinden korunmak, nefsine hakim olmak ve bütün kötü işlerden kaçınmak için Nas suresi okumak oldukça faydalıdır.

Ramazan ayı boyunca Nas Suresi okumanın faziletleri ve faydaları çok fazladır. Bu yüzden bu ay içerisindeki her gün Nas suresinin okunması inançlı Müslümanlar açısından oldukça faydalı bir davranıştır. Surenin anlamı gereği de günlük yaşamda sürekli okunması gereken sureler arasına yer alır.

Nas Suresi genel anlam itibarıyla gelebilecek tüm kötülüklerden Allah'a sığınılması gerektiğini anlatır.

Dünyada var olan ve sonradan edinilen tüm nimetler Allah sayesindedir. Bu yüzden fırsat bulunan her zamanda Allah'a şükretmek gerekmektedir.

Nas Suresi, şeytanın ve görünmeyen diğer kötü varlıkların kötülüklerinden Allah'a sığınmak için okunan bir duadır.

Allah, yaratmış olduğu kullarını her zaman koruyup gözetmektedir. İnsanlar kendini yalnız hissettiğinde ve korktuklarında Nas Suresini okuyarak bu durumlardan kurtulabilir. Nas Suresi kişilerin panik ve korku hislerinden uzak olmasını sağlar.

İnsanların yaşadıkları dünyada bilgisi oldukça sınırlıdır. Felak ile Nas Sureleri içerisinde yaşanılan maddi ve manevi alemlerin sırlarını anlatır.

Nas Suresinin ilk ayetinde Allah'ın tüm alemlerin ve yaratılanların Rabbi olduğu ve sadece ona sığınılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu yaratılanlardan olan şeytan ve cinlerin kötülüklerinden de sadece Allah'a sığınmak gerekir. Çünkü Allah her zaman koruyan ve gözetendir.

Nas Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

İnsanları kötü işlere yönelten ve onlara vesvese veren şeytan ve cinler gözle görülemeyen varlıklardır. Cinler aleminde de insanların içerisinde olduğu gibi kötü varlıklar bulunur. Bu kötü varlıkları şerrinden ve hasedinden korunmak için sadece Allah'a sığınmak gerekir.

Kalbine huzursuzluk gelen ve kötülerden korkan kişilerin devamlı olarak Nas ve Felak Surelerini okuması önerilmektedir. Bu sureler insanların kötülüklerden korunmasını ve kalplerine huzur gelmesini sağlar.

Nas Suresini sürekli olarak okuyan kişiler kendilerini daha huzurlu ve rahat hisseder. Panik ya da korku halindeki kişilerin bu sureyi okumaları tavsiye edilir. Bu sure gün içerisinde gündüz veya gece saatleri fark etmeksizin okunabilir. Ayrıca, akşam saatlerinde çöplerin yanından geçerken veya banyoda bu sureler okunarak huzur bulunabilir.

Bununla birlikte bu surenin sesli olarak okunması da kişilerin korku ve kaygılarını uzaklaştıracaktır. Çünkü Allah karanlıkları aydınlığa çeviren tek yaratıcıdır. Gece ile gündüz Allah'ın emri altındadır.