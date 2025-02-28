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Ramazan ayında Yasin okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.02.2025 16:10
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Yasin suresinde Allah'ın tek bir ilah olduğu ve nasıl güce sahip olduğu konusu deliller ile anlatılmaktadır. Ayrıca surede ölülerin dirileceği ve mahşer gününde kötülere verilecek olan cezalardan da bahsedilir. İslam alimlerine göre Yasin Suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmektedir. Peki, Ramazan ayında Yasin okumanın fazileti nedir?

Ramazan ayında Yasin okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

On bir ayın sultanı Ramazan'da tutulacak oruçlarla birlikte yapılması gereken ibadetler de vatandaşlar için merak konusu olur. Oruç ibadeti sahurda başlayıp iftarda sonlandırır, bunun yanı sıra mübarek günlerde çekilen zikirler, edilen dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim ayetleri ayın bereketini artırır. Bu kapsamda Yasin Suresi de, Kur'an-ı Kerim'in "kalbi" olarak isimlendirilir ve özellikle ramazan ayında okunması tavsiye edilen surelerden biridir.

Ramazan ayında Yasin okumanın fazileti nedir?

Ramazan ayı boyunca her gün Yasin Suresi okumak, Müslümanların maneviyatını güçlendirir ve onları Allah'a yakınlaştırır. Bu mübarek ayda okunan her Yasin Suresi, okuyan kişi için özel bir fayda sağlar ve Allah katında büyük bir sevaba sebep olur. Yasin Suresi'nin okunmasının özel faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Allah'ın rızasını kazanma,
  • Hz. Muhammed (s.a.v.) ve diğer peygamberler ile sahabelerin ruhuna okuma,
  • Hastalıklardan kurtulma,
  • Günahların affı için dua etme,
  • Ruhun huzura ermesi,
  • Ölüm anında ferahlık sağlama,
  • Kabir azabından kaçınma.

Ayrıca Yasin Suresinin Ramazan ayı boyunca her gün okunması da birçok açıdan faydalı ve faziletlidir. Bu yüzden Ramazan boyunca Yasin Suresinin okunması oldukça önemlidir.

  • Ramazanın 1. günü Yasin suresi, Allah'ın okuyandan ve diğer müminlerden razı olması için okunur.
    1. Günü Yasin Suresi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Adem’in ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Havva anamızın ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Ebubekir ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Ömer'in (r.a.) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Osman'ın (r.a.) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Ali'nin (r.a.) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Fatma (r.anha) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Ayşe (r.anha) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin suresi Hz. Hasan (r.a.) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Hüseyin (r.a.) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Hz. Zeynelabidin'in (r.a.) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Ashabı Kiram (r.anhüm) ruhuna okunur.
    1. gün Yasin Suresi Kur'an’ın kutsallığı Müslümanların her yanını kaplaması adına okunur.
    1. gün Yasin suresi okuyan kişinin kolay bir şekilde vefat edebilmesi için okunur.
    1. gün Yasin Suresi kabirdeki sorgusunun kolay bir şekilde geçmesi için okunur.
    1. gün Yasin Suresi Münker ile Nekir meleklerinin soracağı soruların kolay bir şekilde geçmesi adına okunur.
    1. gün Yasin Suresi Kur'an'ı Kerim'in kabri aydınlatması için okunur.
    1. gün Yasin Suresi Kur'an'ı Kerim'in kabirde yoldaş olması için okunur.
    1. gün Yasin Suresi Mizanın ağır olması için okunur.
    1. gün Yasin Suresi kişilerin sırat köprüsünü kolay bir şekilde geçmesi için okunur.
    1. gün Yasin Suresi Arş-ı Âlâ'da gölgelenmek için okunur.
    1. gün Yasin Suresi Peygamberler ile velilerin şefaati için okunur.

Yasin suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Yasin suresi gece ya da gündüz okunabilir. Her iki zamanda okumak da sünnet olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) gece ve gündüz Yasin okumanın ayrı ayrı sevap olduğunu belirtmiştir. Ayrıca günahlarının bağışlanmasını dileyen kişiler her gece Yasin Suresi okumalıdır. İhtiyaçlarının giderilmesini ve yardım isteyen kişiler ise Yasin Suresini gündüzleri okumalıdır. Yasin Suresi yatsı namazının ardından, sabah namazını kıldıktan sonra ya da Cuma namazı saatinden sonra okunduğu zaman oldukça faziletli olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan kuran ramazan ayı
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