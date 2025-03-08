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  4. Ramazan coşkusu sokağı başladı: Kum sanatı gösterisi ebru sanatı ilgi gördü…

Ramazan coşkusu sokağı başladı: Kum sanatı gösterisi ebru sanatı ilgi gördü…

08.03.2025 13:56
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu Peygamberler Şehri'nde yaşatmak amacıyla Fuar Merkezi'nde Ramazan Sokağını açtı. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen açılış programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ramazan coşkusu sokağı başladı: Kum sanatı gösterisi ebru sanatı ilgi gördü…

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu yaşatmak amacıyla fuar merkezinde ramazan sokağını açtı.

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29 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

Ramazan Sokağı'nda, 29 Mart'a kadar devam edecek olan etkinlikler, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam edecek. Ramazan Sokağı, her gün 14.00 ile 24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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KUM SANATI GÖSTERİSİ EBRU SANATI İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte, sanatçı Ömer Faruk Elmas'ın kum sanatı gösterisi ve ebru sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi'nin renkli ve özgün ebru eserleri büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, çeşitli etkinliklerle keyifli anlar geçirerek Ramazan Sokağı'nı gezme fırsatı buldu.

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Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa, sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından gerçekleştirilen kum sanatı gösterisi ile ebru sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi'nin yaptığı renkli ve özgün ebru eserleri izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Çeşitli etkinliklerin ardından ziyaretçiler ramazan sokağını gezerek güzel zaman geçirdi.

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KASIM GÜLPINAR AÇILIŞINI YAPTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, açılış kurdelesini kesmesinin ardından Ramazan Sokağı'nı ziyaret ederek, yöresel ürün ve el yapımı lezzetlerin satıldığı stantları tek tek gezdi. Vatandaşlarla sohbet ederek, "Hayırlı Ramazanlar" dileyen Gülpınar, tüm Şanlıurfalıları, Ramazan'ın huzurunu birlikte yaşamak için Ramazan Sokağına davet etti.

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(İHA)

[ramazan banner](https://www.mynet.com/ramazan?utm_source=haber_detay&utm_medium=haber_sonuBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ramazan ramazan ayı sanat
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