Ramazan’da beslenmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Ramazan süresince oruç tutan insanların beslenme düzeninde ciddi değişiklikler yaşanabilmektedir. Sahur vaktinden iftar zamanına kadar uzun süreli bir açık durumu söz konusu olduğundan doğru ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Bu bir aylık süreçte çok ağır yemeklerin yenmemesi kan şekerinin ani düşmemesi veya yükselmemesi yönünden dikkat edilmesi gereken konular arasındadır. Bu konu hakkında birçok uzman çeşitli beslenme önerilerinde bulunmaktadır.

Ramazan’da beslenmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ramazan ayında oruç tutan insanların doğru ve dengeli bir şekilde beslenmeye devam etmesi, bu süreci daha kolay geçirmeleri yönünden büyük önem taşımaktadır. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayda beslenme düzeninde ciddi değişimler söz konusu olabilmektedir. Özellikle açlığa uzun süre dayanamayan kişilerin bu ayda oruç tutması tavsiye edilmemektedir.

Ramazan’da beslenmede dikkat edilmesi gereken birçok farklı nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan biri sıklıkla rastlanılan kan şekeri düşmesidir. Kan şekerinin aniden düşmesi ya da yükselmesi,sağlığı olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir. Ramazan ayı boyunca beslenmede dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ise genel olarak şöyledir:

Oruç döneminde sahur vakti vücudu susuz bırakacak tuzlu ve baharatları yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

Sahur vaktinde protein yönünden zengin içeriklere sahip olan yoğurt, süt, yumurta gibi yiyeceklerin yenilmesi önerilmektedir.

Sahurda bulgur pilavı, kuru fasulye gibi yağ oranı yüksek olan yiyecekler yenmemelidir.

Sahur zamanı ile iftar zamanı arasında bol su içilmesi metabolizmanın sağlıklı çalışması yönünden önemlidir.

İftar saatinde oruç açılırken doğrudan ağır yemek yemek yerine mide çok uzun süre boş kaldığı için çorba içilmesi tavsiye edilmektedir.

İftar vaktinde yemek yedikten sonra yatılmaması gerekir. Bununla birlikte iftardan 30 dakika sonra kısa bir yürüyüşe çıkılması vücudun daha zinde hissetmesini sağlar. Ramazan süreci yaz dönemine denk geldiği zamanlarda zeytinyağlı hafif yemeklerin yenilmesi, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışması açısından büyük bir etkiye sahiptir.

Kilo ile alakalı sorunu olan kişilerin iftar zamanında ramazan pidesini çok fazla tüketmemesi gerekir.

Şerbetli tatlılar yerine ramazanın sembolü olarak kabul edilen güllaç tatlısını yiyebilirsiniz.

İftardan sonra vitamin almak açısından meyve tüketilmesi de dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.

Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Ramazan ayında oruç tutacak kişilerin beslenme ile alakalı bazı kritik noktalara dikkat etmesinde yarar vardır. Oruç tutma sürecinde kişiler saatlerce aç kalabilmektedir. Açlık süresinden sonra iftar vakti geldiğinde birden yenilen ağır yemekler vücut sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ramazan ayında diğer aylara nazaran doğru beslenmeye daha fazla önem verilmesi oldukça önemli bir konudur.

Ramazan'da oruç tutma süreci genel olarak bir ay sürmektedir. Kişilerin belirli bir beslenme programı olduğunda bu programa oruç tutma sürecinde uymaları zor olabilmektedir. Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için sahur zamanı kalkılması ve bir şeyler yenilmesi önerilmektedir. Sahur zamanında yenilen yemekler gün boyunca açlık hissinin duyulmaması açısından büyük önem arz etmektedir. Oruç tutma süreci boyunca mideyi olumsuz yönde etkileyen yiyeceklerden kaçınılmalı ve daha hafif yiyeceklerin yenmesi gerekmektedir.

Ramazan ayında gerek dengeli gerekse yeterli beslenmek, bu sürecin daha sağlıklı geçmesini sağladığı gibi kişinin de kendisini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. Ayrıca iftar zamanında yemeklerin hızlı yenilmesi yerine daha yavaş ve çiğneyerek yenilmesi tavsiye edilmektedir.