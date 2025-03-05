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Ramazan'ı sanatla karşıladılar: Gelenekten geleceğe eserler Çamlıca’da sergileniyor…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 16:59
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Yıldız Holding, Ramazan ayını Türk-İslâm sanatının en seçkin örnekleriyle karşılama geleneğini sürdürüyor. Bu yıl, kültür mirasımızı yaşatan ve kadın sanatçılara odaklanan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi, el yapımı kalemlerle kültürel öğeleri modern temalarla buluşturan "Kadim Köklerin İzinde" sergisi ve 10 ciltlik "İstanbul Mushafı" eseri, Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergiler, 6 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Ramazan'ı sanatla karşıladılar: Gelenekten geleceğe eserler Çamlıca’da sergileniyor…

Hattat E. Esra Göncüoğlu, çini sanatçısı Gülmisal Gölebatmaz Eslek, müzehhibe Tuba Asiltürk İlhan ve minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz'in, geleneksel sanatlara özgün yorumlarını katarak hazırladıkları 40'ı aşkın eserin yer aldığı "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisinde dört kadın sanatçının kolektif çalışması da yer alıyor.

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"KÜLTÜRÜMÜZÜN KÖKLERİNE DERİN BİR SAYGI İLE" SERGİSİ

Sergide, kültürel ögeleri kaleme işleyen tasarımcı Emre Toğlukdemir koleksiyonuna ait her biri kendine özgü bir hikâyeye sahip 36 adet el yapımı kalem, 6 farklı temada sunuluyor. İnce bir işçilikle üretilen bu özel tasarım kalemlerde, altın, gümüş, değerli taşlar, mamut çenesi, balina kemiği fosilleri ve firuze taşı gibi nadir ve özel malzemeler kullanılıyor. "Kadim Köklerin İzinde- Kültürümüzün köklerine derin bir saygı ile" sergisinde, kalemlerin yanı sıra, antika mürekkep şişeleri, esans şişeleri, özel yapım tespihler, mücevherler ve özel yapım defterler de bulunuyor.

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"İSTANBUL MUSHAFI" ESERİ

Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından sekiz yıllık bir çalışmayla 10 cilt halinde hazırlanan İstanbul Mushafı, 15 asrın birikimini ortaya koyuyor. İslam sanat tarihindeki üsluplardan ilhamla bezenen ve 11 farklı hat çeşidi kullanılarak yazılan İstanbul Mushafı, Asr-ı Saadetten günümüze kadar bütün İslâm coğrafyasını kapsayan bir bakışla estetik zenginliği sunuyor. Orijinal el yapımı aharlı kağıtlara özel bir teknikle baskısı yapılan bu kıymetli eser de Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsünde ziyaretçilerini bekliyor.

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'MUTLU ET MUTLU OL'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü: "‘Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışımızdan hareketle Çamlıca kampüsümüzde yıl boyunca pek çok sergiye ev sahipliği yapıyor, sanatı toplumla buluşturma gayemizle koleksiyonumuzdaki eserleri Anadolu'nun farklı şehirlerindeki sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz. Her sene Ramazan ayını, bu mübarek ayın manevi iklimini hep birlikte paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz geleneksel sergilerimizle karşılıyoruz. Bu yıl da birbirinden kıymetli, göz nuru sanat eserlerini toplumumuzla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıymetli sanatçılarımıza ve eserlerini paylaşan koleksiyonerlerimize teşekkür ediyor; tüm sanatseverleri bu özel sergileri görmeleri için Yıldız Holding Sergi Salonu'na davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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48 ESER YER ALIYOR

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, "Yıldız Holding olarak her yıl geleneksel Ramazan sergilerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene de Geleneksel Gelenekten Geleceğe sergimizde toplam 48 eser yer alıyor. Biz ayrıca bu sergi özelinde birlikte bir eser hazırladık, eseri yıldız formunda tasarladık" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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