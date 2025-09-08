HABER

Raporlar tavan yaptı: Sosyal medya platformlarında erişim sorunu! X (Twitter), Instagram, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

X (Twitter), Instagram, YouTube ve WhatsApp çöktü mü? X (Twitter), Instagram, YouTube ve WhatsApp neden açılmıyor? Türkiye genelinde, 7 Eylül 2025 akşamından itibaren X (Twitter), Instagram, YouTube ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar giriş problemleri, içerik yükleme zorlukları ve yavaşlıkla karşılaştıklarını iddia ederken, kullanıcı raporları ise adeta tavan yapmış durumda. Peki, X (Twitter), Instagram, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

Enes Çırtlık

Türkiye’de birçok kullanıcı 7 Eylül 2025 akşamı itibarıyla sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşamaya başladı. Instagram, YouTube, X (Twitter) ve WhatsApp gibi birçok popüler uygulamada giriş sorunları, içerik yükleme problemleri ve yavaşlıklar görüldüğü bildiriliyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNU

Kesinti haberleri kısa sürede gündeme taşınırken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda:

Instagram’da içerik yüklenemediği,
YouTube videolarının oynatılamadığı,
X’te (Twitter) akışın yenilenmediği,
WhatsApp’ta mesajların geç iletildiği,
TikTok videolarının açılmadığı iddiası yer aldı.

KULLANICILAR ERİŞİM SIKINTILARINI RAPOR ETTİ

Kesintileri takip eden downdetector sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcı raporları tavan yaptı. Raporlara göre; Instagram ve YouTube'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Aynı sitede yer alan diğer bilgilere göre ise kullanıcı raporları X(Twitter), WhatsApp, Google, Facebook, Telegram ve TikTok'ta olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar ne sosyal medya şirketlerinden ne de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

"BANT DARALTMASI" İDDİASI

Ancak EngelliWeb'in aktardığına göre, bant genişliği daraltması yaşanıyor ve 7 Eylül saat 23:45'te başlayan bant genişliği daraltması hâlen devam ediyor. Kaynağa göre etkilenen platformlar ise şöyle sıralanıyor:

  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Signal
