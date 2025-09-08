Raporlar tavan yaptı: Sosyal medya platformlarında erişim sorunu! X (Twitter), Instagram, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

Türkiye’de birçok kullanıcı 7 Eylül 2025 akşamı itibarıyla sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşamaya başladı. Instagram, YouTube, X (Twitter) ve WhatsApp gibi birçok popüler uygulamada giriş sorunları, içerik yükleme problemleri ve yavaşlıklar görüldüğü bildiriliyor.
Kesinti haberleri kısa sürede gündeme taşınırken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda:
Instagram’da içerik yüklenemediği,
YouTube videolarının oynatılamadığı,
X’te (Twitter) akışın yenilenmediği,
WhatsApp’ta mesajların geç iletildiği,
TikTok videolarının açılmadığı iddiası yer aldı.
Kesintileri takip eden downdetector sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcı raporları tavan yaptı. Raporlara göre; Instagram ve YouTube'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.
Aynı sitede yer alan diğer bilgilere göre ise kullanıcı raporları X(Twitter), WhatsApp, Google, Facebook, Telegram ve TikTok'ta olası problemler var olduğuna işaret ediyor.
Şu ana kadar ne sosyal medya şirketlerinden ne de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak EngelliWeb'in aktardığına göre, bant genişliği daraltması yaşanıyor ve 7 Eylül saat 23:45'te başlayan bant genişliği daraltması hâlen devam ediyor. Kaynağa göre etkilenen platformlar ise şöyle sıralanıyor:
