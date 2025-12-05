HABER

Raylardan geçmek isteyen adama tramvay çarptı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki tramvayın çarptığı yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.

Raylardan geçmek isteyen adama tramvay çarptı

Edinilen bilgiye göre, raylardan geçmek isteyen yaşlı bir vatandaş, o sırada Timürtaş Paşa istikametinden Atatürk Caddesi istikametine doğru ilerleyen tramvayın çarpması sonucu yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaşlı adamın yardımına koştu. Durakta otobüs bekleyen yolcular, olay yerine giderek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Raylardan geçmek isteyen adama tramvay çarptı 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yaşlı adamı yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Raylardan geçmek isteyen adama tramvay çarptı 2

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaynak: İHA

Bursa
