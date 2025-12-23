HABER

Recep ayının duası ve zikirleri: Recep ayında hangi ibadetler yapılır?

Recep ayında yapılacak ibadetler, üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman diliminde Müslümanlar ibadetlerini artırarak manevi olarak hazırlık yapıyor. Peki, Recep ayında hangi ibadetler yapılır? İşte Recep ayında okunacak dualar, çekilecek tespih ve zikirler…

Recep ayının duası ve zikirleri: Recep ayında hangi ibadetler yapılır?
Sedef Karatay

Recep ayı, İslam dünyasında 'üç aylar'ın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu ay; tövbe, istiğfar ve manevi arınma için önemli bir fırsat sunuyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Recep ayına ayrı bir önem vermiş ve bu ayda yapılan ibadetlerin faziletine dikkat çekmiştir.

Recep ayının duası ve zikirleri: Recep ayında hangi ibadetler yapılır? 1

RECEP AYINDA OKUNACAK DUA

Recep ayı geldiğinde Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dua ederdi: "Allah’ım! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." (İbn Hanbel, I, 259)

Ayrıca Recep ayının birinci gününden itibaren Ramazan-ı Şerif’in sonuna kadar her gün bin adet Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) okunmasının faziletli olduğu rivayet edilir.

RECEP AYI TESBİH VE ZİKİRLERİ

Recep ayında çekilen tesbihler üç ayrı 10 günlük dönem halinde uygulanır:

Üç aylar boyunca her gün:
1100 defa "La ilahe illallah"
100 defa "Muhammedürresulullah"
1660 defa "Ya Allah"

Recep ayının ilk 10 günü:
100 defa “Sübhânallahi’l-hayyil-kayyûm”

İkinci 10 gün:
100 defa “Sübhânallahi’l-ehadi’s-samed”

Üçüncü 10 gün:
100 defa “Sübhânallahi’l-gafûri’r-rahîm”

Recep ayının duası ve zikirleri: Recep ayında hangi ibadetler yapılır? 2

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Recep ayında nafile oruç tutmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Rivayetlerde şöyle buyrulur: “Receb’de takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip ‘Ya Rabbi, onu mağfiret et’ derler.”
(Ebu Muhammed)

Ayrıca Ramazan’dan sonra en faziletli orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğu da hadis-i şeriflerde belirtilmiştir (Tirmizî).

Recep ayının duası ve zikirleri: Recep ayında hangi ibadetler yapılır? 3

RECEP AYINDA YAPILACAK DİĞER İBADETLER

  • Tövbe ve istiğfarı artırmak
  • Kur’an-ı Kerim okumaya ağırlık vermek
  • Nafile namazlar kılmak
  • Sadaka vermek ve hayır işlerinde bulunmak
