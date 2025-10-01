Reçete nedir, hangi bilgileri içerir?

Aile hekimlerinin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, doktor muayenelerinde ya da çeşitli sağlık kuruluşlarında kişiler muayene edildikten sonra hastalıkları ile ilgili tanı konur. Gerek görüldüğü zaman bazı testlerin de yapıldığı bu süreçlerin ardından doktor tarafından tedavi süreci başlatılır ve tedaviyi destekleyici ya da tedavinin merkezinde yer alan bazı ilaçlar yazılır.

Reçete, en basit tanımı ile doktorlar tarafından yazılan, üzerinde hastanın alması gereken ilaçların isimlerinin ve miktarlarının yer aldığı bir belgedir. Bilgisayarda yazılabilen reçeteler doktor tarafından el ile de yazılabilir ve elektronik ortamda takip edilir. Eczacılar tarafından işleme alınan reçeteler sadece reçete yazma yetkisi bulunan doktorlar tarafından yazılabilmektedir.

Doktor reçetesi olmadan birçok ilaç eczaneler tarafından satılamaz. Tarihi milattan önceye dayandığı bilinen reçeteler hastalıkların tedavi süreçlerinde kullanılması zorunlu olan ilaçların kişi tarafından eczaneden alınabilmesini sağlar. Kırmızı reçete, sarı reçete, yeşil reçete olmak üzere 3 farklı reçete türü bulunmaktadır. Bu reçete türlerinin her biri farklı riskteki ilaçları ifade etmektedir:

Kırmızı reçete: Yüksek oranda risk içeren ilaçlar

Sarı reçete: Orta seviyede riski bulunan ilaçlar

Yeşil reçete: Düşük risk barındıran ilaçlar

Reçete hangi bilgileri içerir?

Doktorlar tarafından hangi uzmanlık alanı olduğu fark etmeksizin yazılabilen ilaç reçetesinde bulunması zorunlu olan bazı bilgiler yer almaktadır. İlaç reçetesinde şu bilgiler yer almak zorundadır:

Hastanın adı soyadı

Hastanın cinsiyeti

Reçetenin düzenlendiği sağlık kurumunun adı

Düzenlendiği hastanenin vermiş olduğu protokol

Reçetenin yazıldığı tarih

Doktorun önerdiği ilaçların isimleri

İlaçların ne kadar miktarlarda ve hangi düzen ile alınacağının bilgisi

Reçetelerin alt kısmında Rx Rp gibi kısaltmalar yer almaktadır. Genel olarak alınız anlamına gelen bu kısaltmalardan başka ilaç isimleri de reçetede yazılıdır. Ayrıca ilaçların hangi miktarlarda ve hangi düzen ile yazılacağı da reçetede yer almalıdır.