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Reçete süresi ne kadardır? Reçete kaç gün geçerli? Reçete geçerlilik süresi

Çeşitli hastalıklar sonucunda doktorlar tarafından yazılan reçetelerin belirli bir zaman süresinde geçerli olduğu unutulmamalıdır. Reçetelerin kullanım amacı ilaçların temin edilebilmesi için eczanelere belge sunmaktır. Herhangi bir ilacı temin edebilmek için reçete alan kişiler, ilaç alma konusunda sorun yaşamamak adına reçete geçerlilik süresi hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı hissedebilirler. Peki, reçete kaç gün geçerli?

Reçete süresi ne kadardır? Reçete kaç gün geçerli? Reçete geçerlilik süresi
Defne Vera Şahin

Hastalık durumlarında uzman doktorların yazdığı reçetelerin süresiz olduğu yanılgısına düşülmemelidir. Düzenlenen reçetelerin bir son kullanım süresi vardır. Özel veya devlet hastanelerine başvuran kişilerin, tedavileri kapsamında uğrayacakları diğer bir yer eczanelerdir. Bazı durumlar sebebiyle eczaneye gidemeyen kişiler, doktor tarafından yazılan ilaç reçetesinin geçerlilik süresi ne kadar sorusuna yanıt ararlar. Bu konu hakkında bilgisiz olan kişiler, geçerlilik süresini doldurduklarından yeniden doktora giderek muayene olmak zorunda kalabilirler.

Reçete süresi ne kadardır?

Sağlık kuruluşlarında doktorlar tarafından yazılan reçetelerin ne kadar süre geçerli olduğu sıklıkla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bilhassa bir türlü eczaneye gidecek vakti bulamayan hastalar için bu konu oldukça önemlidir. Doktordan alınan reçetelerin belirli bir süre içerisinde kullanılması gerektiği bilinmelidir. Bu süre reçetenin düzenlendiği sağlık kuruluşunun anlaşmasına ve reçetede düzenlenen şartlara göre farklılık gösterebilir. SGK ile anlaşmalı olan hastanelerden edinilen reçetelerin belirli bir aralıkta kullanılması gerekmektedir. Öte yandan özel bir sağlık kuruluşunda yazılan reçetede herhangi bir kısıtlama olmayabilir. Ancak normal şartlarda doktor tarafından reçete edilen ilaçların alınabilmesi için belirli bir süre mevcuttur.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere göre reçetenin geçerlilik süresi 4 iş günü olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla reçete 5. günde kullanım süresini doldurmuş olacağından yeniden doktora gidip yeni reçete yazdırılması gerekecektir.

Reçete geçerlilik süresi

Herhangi bir sağlık kurumunda tedavi olan kişiler, gerekli görüldüğünde doktor tarafından yazılan reçete ile ilaçlarını eczaneden temin edebilmektedir. Reçete yazılan kişilerin en fazla merak ettiği konular arasında reçete süresi yer almaktadır. İlaç reçetesinin kaç gün içerisinde kullanılması gerektiği sıklıkla araştırılmaktadır. SGK tarafından karşılanan reçetelerin geçerlilik süresi 4 gün olarak belirlenmiştir. Bu noktada uzman doktor tarafından reçete edilen ilaçlar, geçerlilik süresi içerisinde eczaneden satın alınabilir. 5. günde ise reçetenin geçerlilik süresi bitmiş olacağı için reçete işe yaramayacaktır.

Reçetenin geçerlilik süresine hafta sonu, resmi tatiller ve bayram günleri dahil edilmemektedir. Öte yandan reçetelerin geçerlilik süresi, sağlık kurumlarının politikalarına ve doktorun belirlediği şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle reçeteyi alırken yazılı ve sözlü talimatların uygulanması tavsiye edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
reçete Eczane
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