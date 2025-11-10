HABER

Refüjden yolun karşısına geçmek isteyen traktöre otomobil çarptı

Denizli’de refüjden karşıya geçmeye çalışan traktöre anayolda seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada iki araçta kullanılamaz hale gelirken iki kişi yaralandı.

Kaza, Baklan ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ç., yönetimindeki traktör ile kavşak olmayan yerde refüjden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada A.Ş. idaresindeki otomobil ile anayolda seyir halindeyken traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ön kısmı ayrılırken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan iki sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. İki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Refüjden yolun karşısına geçmek isteyen traktöre otomobil çarptı 3

