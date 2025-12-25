HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Regaip Kandili'nde Kalpler Allah'a Açılıyor: Zikirler ve Dualarla Arınma Zamanı

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, duaların ve zikirlerin yoğunlaştığı mübarek bir gecedir. Bu özel gecede hangi zikirlerin çekileceği, hangi duaların edileceği ve tesbih namazının nasıl kılınacağı merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil mesajı ve rehberliğiyle bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz.

Regaip Kandili'nde Kalpler Allah'a Açılıyor: Zikirler ve Dualarla Arınma Zamanı

Üç Ayların Müjdecisi Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir, hangi dualar edilir? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kandil mesajı ve tesbih namazı kılınışı rehberi.

Regaip Kandili, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlangıcını işaret ediyor. Bu mübarek gece, Allah'a yönelmek, günahlardan arınmak ve manevi bir yenilenme yaşamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekerek bir mesaj yayınladı. Mesajda, Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için bir vesile olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu gecenin bol bol dua etmek, zikir çekmek ve tefekkür etmek için değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler, kalbin Allah'a daha yakın hissedilmesini sağlar. Özellikle 'Lâ ilâhe illallah', 'Estağfirullah' ve 'Sübhanallah' gibi zikirlerin sıkça tekrar edilmesi tavsiye edilir. Bunun yanı sıra, salavat-ı şerifelerin okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve anlamı üzerinde düşünülmesi de bu gecenin manevi atmosferine katkı sağlar.

Bu mübarek gecede, tesbih namazı kılmak da oldukça faziletlidir. Tesbih namazı, dört rekattan oluşur ve her rekatında belirli sayıda tesbihler çekilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının kılınışı hakkında detaylı bir rehber yayınlayarak, vatandaşların bu ibadeti doğru bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı oluyor. Rehberde, namazın nasıl niyet edileceği, hangi surelerin okunacağı ve tesbihlerin nasıl çekileceği adım adım anlatılıyor.

Tesbih namazının yanı sıra, nafile namazlar kılmak, kaza namazı borcu olanların bu borçlarını ödemeye çalışması ve bol bol dua etmek de Regaip Kandili'nde yapılabilecek güzel amellerdendir. Özellikle ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm İslam alemi için dua etmek, bu gecenin bereketini artırır.

Unutulmamalıdır ki, Regaip Kandili sadece bir gece değil, aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Bu nedenle, bu mübarek ayları ibadetle, zikirle, dua ile ve iyiliklerle geçirmeye özen göstermeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rehberliğinde, bu ayları en güzel şekilde değerlendirerek, manevi hayatımıza yeni bir yön verebiliriz.

Regaip Kandili, manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rehberliğinde, bu mübarek geceyi zikirlerle, dualarla ve ibadetlerle geçirerek, Allah'a daha yakın olabilir ve üç aylara bereketli bir başlangıç yapabiliriz. Bu gece vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim, kardeşlik bağlarımızı pekiştirelim ve tüm İslam alemi için dua edelim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İskenderun’da asayiş operasyonu; 5 tutuklamaİskenderun’da asayiş operasyonu; 5 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselini gördü, yapay zeka tuzağına düştüCumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselini gördü, yapay zeka tuzağına düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
regaip gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.