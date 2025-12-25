Regaip Kandili'nde Kalpler Allah'a Açılıyor: Zikirler ve Dualarla Arınma Zamanı

Üç Ayların Müjdecisi Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir, hangi dualar edilir? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kandil mesajı ve tesbih namazı kılınışı rehberi.

Regaip Kandili, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlangıcını işaret ediyor. Bu mübarek gece, Allah'a yönelmek, günahlardan arınmak ve manevi bir yenilenme yaşamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekerek bir mesaj yayınladı. Mesajda, Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için bir vesile olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu gecenin bol bol dua etmek, zikir çekmek ve tefekkür etmek için değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler, kalbin Allah'a daha yakın hissedilmesini sağlar. Özellikle 'Lâ ilâhe illallah', 'Estağfirullah' ve 'Sübhanallah' gibi zikirlerin sıkça tekrar edilmesi tavsiye edilir. Bunun yanı sıra, salavat-ı şerifelerin okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve anlamı üzerinde düşünülmesi de bu gecenin manevi atmosferine katkı sağlar.

Bu mübarek gecede, tesbih namazı kılmak da oldukça faziletlidir. Tesbih namazı, dört rekattan oluşur ve her rekatında belirli sayıda tesbihler çekilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının kılınışı hakkında detaylı bir rehber yayınlayarak, vatandaşların bu ibadeti doğru bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı oluyor. Rehberde, namazın nasıl niyet edileceği, hangi surelerin okunacağı ve tesbihlerin nasıl çekileceği adım adım anlatılıyor.

Tesbih namazının yanı sıra, nafile namazlar kılmak, kaza namazı borcu olanların bu borçlarını ödemeye çalışması ve bol bol dua etmek de Regaip Kandili'nde yapılabilecek güzel amellerdendir. Özellikle ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm İslam alemi için dua etmek, bu gecenin bereketini artırır.

Unutulmamalıdır ki, Regaip Kandili sadece bir gece değil, aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Bu nedenle, bu mübarek ayları ibadetle, zikirle, dua ile ve iyiliklerle geçirmeye özen göstermeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rehberliğinde, bu ayları en güzel şekilde değerlendirerek, manevi hayatımıza yeni bir yön verebiliriz.

Regaip Kandili, manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rehberliğinde, bu mübarek geceyi zikirlerle, dualarla ve ibadetlerle geçirerek, Allah'a daha yakın olabilir ve üç aylara bereketli bir başlangıç yapabiliriz. Bu gece vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim, kardeşlik bağlarımızı pekiştirelim ve tüm İslam alemi için dua edelim.