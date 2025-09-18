HABER

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı: ‘Yanlış anlaşıldım'

Rektörün paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki topladı. Tarhan daha sonra kendisine yönelik yapılan eleştiriler üzerinde maksadının yanlış anlaşıldığını belirten bir açıklama daha yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Büyük tepki alan Tarhan, yanlış anlaşıldığını belirterek açıklama yaptı.

Nevzat Tarhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Tarhan’ın, “Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım” ifadelerini kullandığı paylaşımına tepki yağdı.

Kısa sürede eleştiri toplayan paylaşım sosyal medyada 'kadınları kastettiği' yönünde yorumlar aldı.

'YANLIŞ ANLAŞILMAYA YOL AÇTI'

Gelen tepkilerin ardından Tarhan, paylaşımının maksadını aştığını belirterek, şu sözleri söyledi:

"Sosyal medyada yaptığım ‘ambalajlı şeker–ambalajsız şeker’ benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca ‘özel alan’ konusuna dikkat çekmekti.” ifadelerini kullandı.

