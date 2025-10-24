Resmî Gazete nedir, nasıl takip edilir?

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nde 7 Ekim 1920 yılından bu yana geçerliliği olan ve bir yıl sonra çıkartılmaya başlayan bir yayındır. Bu yayının amacı diğer gazetelerden farklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanı ve tüm kamu tüzel kişileri tarafından çıkartılmış olan kanun, yönetmelik, kararname, genelge ve sair mevzuatı yayınlamaktır.

Resmî Gazete nedir, ne işe yarar?

İlk sayısı 1921 yılının şubat ayında yayımlanmış olan Resmi Gazete’nin ilk ismi Ceride-i Resmiye’dir. Gazete ilk çıktığı zamanda 15 sayı boyunca haftada bir olarak yayınlanmıştır. Daha sonraki 3 sayı ise iki haftada bir, daha sonraki üç sayı da yeniden haftada bir olacak şekilde yayınlanarak günümüze kadar geçerliliğini korumuştur.

Resmi Gazete'nin hazırlanması ilan bölümü ve mevzuat bölümü olmak üzere iki bölümden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Geçmişten günümüze bazı değişikliklere ve güncellemelere uğrasa da mantığı ve resmi olarak geçerliliği değişmemiştir.

En kısa ve net tanımı ile Resmi Gazete, ya da hükumet gazetesi, devlete ait kararların ve yasaların yayımlandığı bu kararları ve yasaları yayımlamak ile yetkili olan süreli bir yayındır. Elektronik ortamda yayımlanabildiği gibi fiziksel olarak da yayımlanabilmektedir.

Resmî Gazete nasıl takip edilir?

Resmi Gazete yayınlarını takip ederek devlete ait yasaları ve kanunları bilmek ve bunları takip edebilmek mümkündür. E-Devlet kapısı resmi gazete yayınlarını takip edebilmek için geçerli bir alandır. Tüm resmi işlemlerin yapılabildiği ve devlete it tüm kurumları tek bir portalda toplayan e-Devlet sistemi üzerinden Resmi Gazete takip işlemi de yapılabilmektedir.

Eğer e-Devlet üzerinden Resmi Gazete takibi yapılıyorsa ve Resmi Gazete’de bir bilgi araması yapılacaksa şu adımlar takip edilmelidir: