HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Resmî Gazete nedir, nasıl takip edilir?

Türkiye’de, çıkartılan kanunlar, kanunlar doğrultusunda hazırlanan tüzükler, yönetmelikler ya da yönergeler geçerli olmak için birkaç aşamadan geçmek durumundadır. İlgili resmi belgeyi hazırlayan kurum bu belgeyi hazırladıktan sonra çeşitli süreçleri tamamlayarak hazırladıkları belgenin resmi olarak geçerlilik kazanmasını sağlar.

Resmî Gazete nedir, nasıl takip edilir?
Ferhan Petek

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nde 7 Ekim 1920 yılından bu yana geçerliliği olan ve bir yıl sonra çıkartılmaya başlayan bir yayındır. Bu yayının amacı diğer gazetelerden farklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanı ve tüm kamu tüzel kişileri tarafından çıkartılmış olan kanun, yönetmelik, kararname, genelge ve sair mevzuatı yayınlamaktır.

Resmî Gazete nedir, ne işe yarar?

İlk sayısı 1921 yılının şubat ayında yayımlanmış olan Resmi Gazete’nin ilk ismi Ceride-i Resmiye’dir. Gazete ilk çıktığı zamanda 15 sayı boyunca haftada bir olarak yayınlanmıştır. Daha sonraki 3 sayı ise iki haftada bir, daha sonraki üç sayı da yeniden haftada bir olacak şekilde yayınlanarak günümüze kadar geçerliliğini korumuştur.

Resmi Gazete'nin hazırlanması ilan bölümü ve mevzuat bölümü olmak üzere iki bölümden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Geçmişten günümüze bazı değişikliklere ve güncellemelere uğrasa da mantığı ve resmi olarak geçerliliği değişmemiştir.

En kısa ve net tanımı ile Resmi Gazete, ya da hükumet gazetesi, devlete ait kararların ve yasaların yayımlandığı bu kararları ve yasaları yayımlamak ile yetkili olan süreli bir yayındır. Elektronik ortamda yayımlanabildiği gibi fiziksel olarak da yayımlanabilmektedir.

Resmî Gazete nasıl takip edilir?

Resmi Gazete yayınlarını takip ederek devlete ait yasaları ve kanunları bilmek ve bunları takip edebilmek mümkündür. E-Devlet kapısı resmi gazete yayınlarını takip edebilmek için geçerli bir alandır. Tüm resmi işlemlerin yapılabildiği ve devlete it tüm kurumları tek bir portalda toplayan e-Devlet sistemi üzerinden Resmi Gazete takip işlemi de yapılabilmektedir.

Eğer e-Devlet üzerinden Resmi Gazete takibi yapılıyorsa ve Resmi Gazete’de bir bilgi araması yapılacaksa şu adımlar takip edilmelidir:

  • Önce e-Devlet sistemine kişiye özel şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması gerekir.
  • Giriş yapıldıktan sonra üst taraftaki arama kısmına Resmi Gazete yazılır ve Resmi Gazete sayfasına gidilir.
  • Açılan sayfa üzerinden üst menüdeki basit ya da detaylı arama kısmına gidilir.
  • İlgili kısma aranacak olan konu ile ilgili bir ya da iki kelime yazılarak ilerlenir.
  • Çıkan sayfada istenen bilgiler görüntülenir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladıCHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladı
DEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisiDEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.