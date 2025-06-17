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Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile Hekimliği Kanunu'nda değişiklikler! Aile Sağlığı Merkezleri'nde yeni hizmetler

Aile Hekimliği Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle, aile hekimlerinin görev kapsamı genişletildi. 15 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, aile hekimleri artık hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de akupunktur ve fitoterapi hizmeti sunabilecek. Ayrıca, vatandaşlar özel amaçlı raporları, Aile Sağlığı Merkezleri’nden diğer sağlık kuruluşlarına kıyasla daha uygun ücretlerle alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile Hekimliği Kanunu'nda değişiklikler! Aile Sağlığı Merkezleri'nde yeni hizmetler

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler, 15 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut düzenlemede; akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkan tanındı.

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SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BELİRLENEN ÜCRETTEN DAHA AZ OLACAK

Aile Sağlığı Merkezleri'nde, bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak. Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da yine; Aile Sağlığı Merkezleri'nden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek. Aile hekimleri tarafından düzenlenen özel amaçlı raporlar, 'hizmet ücretlendirme listesi' üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlikle ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

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YABANCILAR, AİLE HEKİMLİKLERİNDEN ÜCRETLİ HİZMET ALABİLECEK

Ayrıca Türkiye'de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan, 'ikamet izni olmayan yabancılar', hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecek. Sağlık hizmet sunumu bakımından 'özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar' (geçici koruma altındaki kişiler vb) yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecekler. Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili 'Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi', 15 Haziran 2025 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı siteden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezi'nden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca web sitesinde yer alan 'Dokümanlar' bölümünden vatandaşlar için kullanıcı kılavuzu, turistler için kullanıcı kılavuzu, aile hekimliğinde ücret karşılığı sunulacak hizmetlere ilişkin usul ve esaslar belgelerine erişilebiliyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ocağı Aile hekimi Sağlık Bakanlığı
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