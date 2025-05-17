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Resmi Gazete'de yayınlandı: 3 ilde yeni Bölge İdare Mahkemeleri kuruldu

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yeni kurulan Bölge İdare Mahkemeler kuruldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı alanında yapılan çalışmalar ve yeni kurulacak Bölge İdare Mahkemeleri hakkında bilgi verdi.

Resmi Gazete'de yayınlandı: 3 ilde yeni Bölge İdare Mahkemeleri kuruldu
Doğukan Akbayır

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında üç ilde yeni Bölge İdare Mahkemeleri kuruldu. Kayseri, Diyarbakır ve Antalya’da kurulan yeni mahkemelerle ilgili Bakan Tunç, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin gecikmeden tecellisi amacı güdüldüğünü ifade etti.

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SAYI 9'DAN 12'YE YÜKSELDİ

Bakan Tunç, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmini dikkate alarak Antalya, Diyarbakır ve Kayseri illerinde Bölge İdare Mahkemeleri kurulduğunu açıkladı. Bu sayede Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9'dan 12'ye yükselmiş oldu. Ayrıca, Diyarbakır'da vergi yargısını güçlendirmek amacıyla Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de kuruldu.

3 YENİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Yeni kurulan Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri şu şekilde belirlendi:

Antalya Bölge İdare Mahkemesi: Antalya, Burdur ve Isparta
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi: Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKAN TUNÇ'TAN DEĞERLENDİRME

Bakan Tunç, yeni mahkemelerin yargı teşkilatına, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, yargının etkinliğini artıracağını, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacağını ve vatandaşların yargı mercilerine erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Kaynak: OdaTV

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç mahkeme
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