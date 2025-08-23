HABER

Restoran işletmecisinden çarpıcı açıklamalar ve uyarılar: “Bu yemekleri dışardan ve restorandan asla sipariş etmem”

Bir restoran işletmecisinin çarpıcı açıklamaları, sosyal medya kullanıcısı Julia Besz tarafından paylaşıldı ve kısa sürede yaklaşık 400 bin kişi tarafından görüntülendi. Besz, restoran sahibi arkadaşının tavsiyelerini aktararak, dışarıda yemek yerken dikkat edilmesi gereken yemekleri sıraladı ve "Bozuk olduğunu göremezsiniz, ama 12 saat sonra hastalanırsınız" diyerek uyardı.

Bir restoran işletmecisinin yakın arkadaşı olan sosyal medya kullanıcısı Julia Besz, restoranlarda dikkat edilmesi gereken yemeklerle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. "Bozuk olduğunu göremezsiniz, ama 12 saat sonra hastalanırsınız," diyen Besz, menüdeki "spesiyaller", kabuklu deniz ürünleri, açık büfe tavuk ürünleri ve hatta buzlu içeceklerin bile ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini belirtti. Yaklaşık 400 bin kişi tarafından görüntülenen paylaşım, restoranlarda yemek seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

"SPESİYALLER" MENÜSÜNE DİKKAT!

Besz, restoranlarda genellikle menünün başında yer alan "spesiyaller" bölümünün masum görünse de risk taşıyabileceğini belirtti. "Bu yemekler genelde bol soslu ve baharatlı olur. Bu, dikkatinizi dağıtarak eski gıdaların fark edilmesini zorlaştırır. Üstelik bu yemekler, menüdeki en pahalı seçenekler arasında yer alır," dedi.

DENİZ ÜRÜNLERİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ

Deniz ürünleri restoranları hakkında da dikkat çekici uyarılarda bulunan Besz, özellikle kabuklu deniz ürünlerinin riskli olduğunu vurguladı. "Deniz kıyısında olmayan restoranlarda, ürünlerin günlük olup olmadığını veya soğuk depolama koşullarını bilmiyorsanız, sağlığınızı riske atıyorsunuz. Deniz ürünlerinde depolama hatası, gıda zehirlenmesi için saatli bomba gibidir," diye ekledi.

AÇIK BÜFELERDE TAVUK TEHLİKESİ

Açık büfelerde de temkinli olunması gerektiğini belirten Besz, özellikle tavuk ürünlerinden uzak durulmasını tavsiye etti. "Tavuk, bakterilerin üremesi için ideal bir ortam. Yoğun restoranlarda yemeklerin ısısı doğru ayarlanmazsa veya tencereler düzenli kontrol edilmezse büyük risk oluşur," dedi.

Besz, bu tür ürünlerin bozukluğunun görünüşte anlaşılamayacağını, ancak tüketimden 12 saat sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

BUZ MAKİNELERİNE DİKKAT!

Soğuk içeceklerde kullanılan buzlar konusunda da uyarıda bulunan Besz, "Buz makineleri genellikle düzgün temizlenmez. Bu tür yerlerde buzlu içecek tüketmek, adeta soğuk bir petri kabından içmek gibidir," diyerek hijyen konusunda restoranların yeterince özen göstermediğini belirtti.

SAĞLIK İÇİN BİLİNÇLİ SEÇİMLER ŞART

Julia Besz’in paylaştığı bu uyarılar, restoranlarda yemek seçerken daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Tüketicilere, özellikle spesiyaller, kabuklu deniz ürünleri, açık büfe tavuk ürünleri ve buzlu içecekler konusunda temkinli olmaları öneriliyor.

