Restorandaki yangında yaralanmıştı, hastanede öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında ağır yaralanan mutfak çalışanı Ersin Gencer (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerindeki restoranda, dün sabah saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmede mutfak çalışanı Ersin Gencer, yangını söndürmek isterken ağır yaralandı. Yüzünde, ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Gencer, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Gencer, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürdürüyor. Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Muğla
