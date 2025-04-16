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Reuters duyurdu! ABD'nin Suriye kararı gündem oldu! Önümüzdeki haftalarda...

ABD'de ikinci defa başkan seçilen Donald Trump göreve geldiği ilk günden beri dünya çapında etkileri olan hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak ABD'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters'ın iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Suriye'de asker sayısını yarıya indirecek. İşte tüm detaylar!

Reuters duyurdu! ABD'nin Suriye kararı gündem oldu! Önümüzdeki haftalarda...

Reuters haber ajansının iki yetkiliye dayandırdığı habere göre bu süreçte ABD'nin Suriye'deki asker sayısı yarıya inebilir. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Pentagon, ABD'nin ülkede yaklaşık iki bin askeri bulunduğunu söylüyor. Bunların çoğu ülkenin kuzeydoğusundaki askeri üslerde konuşlanmış durumda.

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YARI YARIYA DÜŞÜRÜLECEK

Reuters'a ismini paylaşmamak koşuluyla konuşan yetkililerden biri, ABD'nin Suriye'deki varlığını "konsolide" ederek ülkedeki asker sayısını yaklaşık bine düşürebileceğini söyledi.

Başka bir yetkili de askeri varlığın azaltılmasına yönelik planları doğruladı ancak sayıların net olmadığını vurguladı.

ORTA DOĞU'YA ASKERİ YIĞINAK

Reuters'a konuşan başka bir ABD'li yetkili, Donald Trump yönetiminin İran ile müzakerelere başladığı ve bölgedeki askeri gücünü tahkim ettiği bir dönemde Suriye'deki asker sayısının yarı yarıya azaltılma ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.

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WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA NÜKLEER ANLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

ABD geçtiğimiz günlerde bölgeye bombardıman uçakları, savaş gemileri ve hava savunma sistemleri gönderdi.

Başkan Trump, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada İran'ın ABD ile bilerek bir nükleer anlaşmaya varmadığını öne sürdü ve Tahran'ın nükleer silah sahibi olma hedefinden vazgeçmemesi durumunda atom enerjisi tesislerine saldırı düzenlenebileceği mesajını verdi.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI NEDİR? ABD VE İSRAİL NE İSTİYOR?

ABD'nin bölgedeki güçlerine takviyesi sürerken Savunma Bakanı Pete Hegseth de Washington'ın dünya çapındaki askeri varlığını gözden geçiriyor.

Şam yönetimi ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) geçtiğimiz ay imzaladıkları kapsamlı bir anlaşmayla idari ve askeri kurumlarını birleştirme kararı aldı.

SDG'nin temelini Türkiye'nin PKK'nın uzantısı kabul ettiği Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye üç grubu da "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Kaynak: BBC Türkçe Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye abd bbc türkçe
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