Rıdvan Dilmen'den Murat Ongun'a sert tepki: "Suç duyurusunda bulunacağım"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın duruşmaları sürüyor. Tutuklu bulunan İBB Başkanı Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, mahkemedeki savunmasında, geçtiğimiz hafta tahliye edilen reklamcı Alper Aydın’ın Rıdvan Dilmen’le ortaklığını gizlediğini iddia etmişti.



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Rıdvan Dilmen ise Murat Ongun'un iddialarına yanıt verdi. Ongun hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Dilmen paylaşımında şunları söyledi:

"Bu sabah Murat Ongun’un hakkımda söylediği yalan, iftira, hakaretler üzerine bu açıklamayı kamuoyuna yapma zarureti hasıl oldu. Hakkında yarın sabah suç duyurusunda bulunacağım.

Benim, ne şirketimin ne de şahsımın bugüne kadar hiç kimseyle ortaklığı olmamıştır. 2017 yılında açık hava reklamcılığı yapmaya başladım. 2023 yılı sonuna kadar, bu çalışmalarım devam etti. O dönemde bir çok ajans ile çalıştım. Bunlardan birtanesi de SEV Açık Hava Reklamcılık’tır.

64 yıllık hayatımda bir tek kuruş HARAM para boğazımdan girmemiştir! Atalarımın bana verdiği soyismimi lekeleyecek bir şey yapmamışımdır.

Son olarak Sayın Maliye Bakanımız ve Sayın Adalet Bakanımız’dan ricam ( savcılıktan da talep edeceğim ) sadece benim ve şirketimin değil tüm aileminiz hesaplarının, geçmişten bugüne kadar kamuoyuna açıkça bilgilendirelecek şekilde incelenip açıklanmasını rica ediyorum. Allah’a şükür ülkemizin futboldaki en önemli markalarından biri olarak, toplumun her kesimi, her kulübünün taraftarına saygı duyarak, tırnaklarımla kazıyarak, çalışarak ve yeteneğimle geldiğim bu noktada, namuslu ve haysiyetli bir şekilde, ömrüm yettiğince işime ve yaşamıma devam edeceğim."