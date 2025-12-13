HABER

Rize’de ayılara demir profilli tezgah da çare olmadı

Rize’de ayılar arıcıların aldığı önlemlerini de aşarak yine kovanlara zarar vermeyi başarıyor.Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen halen kış uykusuna yatmayan ayılar vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Cansu Akalp

Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen halen kış uykusuna yatmayan ayılar vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç Köyü’nde arıcılar tarafından kovanların yerden yükseltilmesi ve daha dayanıklı olması için demir profiller kullanılarak hazırlanan tezgâh, ayı saldırısını engelleyemedi. Gece saatlerinde bölgeye gelen ayılar, tezgâhı dağıtarak çok sayıda kovanı parçaladı ve maddi zarara yol açtı. Olayın ardından kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini gören arıcılar, alınan tüm tedbirlere rağmen saldırıların devam ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Köyde yaşayan vatandaşlar ise ayıların yerleşim alanlarına kadar inmesinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, daha etkili ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

Rize Aralık
