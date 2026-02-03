HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Rize’de, 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket

Rize’de çektiği emekli maaşını sayarken oturduğu yerde düşüren kadının parasını bulan esnaf hemen bankaya teslim ederek yeniden kadına verilmesini sağladı.

Rize’de, 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket

Rize’de yaşayan Songül Köse isimli kadın emekli maaşını çektikten sonra bir kenarda oturup saymak istedi. Oturduğu yerde parasını saydıktan sonra o esnada cebinde olan bir başka parayı da sayarak çantasına koydu. Ancak saydığı parayı orada düşürdü. Eve gittiğinde yeniden parayı saymak isteyen Köse paranın eksik olduğunu fark etti ve nerede düşürmüş olabileceğini hatırlamaya çalıştı. Köse’nin telefonuna bankadan gelen çağrı ile gerçek ortaya çıktı. Maaş bankasının hemen yan kısmında bulunan iş yerinin kapısında oturan işletmeci Cengiz Yıldırım, parayı fark ederek bankaya teslim etti. Banka görevlileri de güvenlik kamerasından yola çıkarak düşüren Köse’yi buldu ve irtibata geçti. Parayı bankaya yeniden teslim almaya gelen Köse esnafa teşekkür etti.
Emekli maaşını sayarken yanındaki diğer parayı düşürdüğünü sonradan anladığını ifade eden Songül Köse "Ben parayı sayarken düşürdüm farkına varmadım. Eve gidince paramı saydım ve anladım. Çektim aylık maaşımı, başka parada yanımda vardı. Onu sayarken bende olan parayı düşürmüşüm. Parayı esnaf bulmuş bankaya teslim etmiş. Banka bana ulaştı. Parayı alınca esnafa çok teşekkür ettim" dedi.

Parayı görür görmez alarak bankaya teslim ettiğini ifade eden Cengiz Yıldırım "Sabah iş yerimin önünde otururken yerde bir miktar para gördüm. Gördüğüm parayı alıp bankaya teslim ettim. 'Sabah biri para çekmiştir parayı düşürüp gitmiştir' diye düşündüm. Sağ olsun banka çalışanları bu olayı araştırıp güvenlik kameralarını da takip ederek o kişiye ulaştılar. 70 yaşında teyzemiz emekli maaşını çekmiş unutup gitmiş. Sağ olsun banka teyzeyi çağırıp parasını teslim etmişler. Bizde bu durumdan mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'nin ardından DEM Parti'den çağrı geldiBahçeli'nin ardından DEM Parti'den çağrı geldi
Kilis'te sağanak yağış etkili olduKilis'te sağanak yağış etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.