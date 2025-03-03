HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rize'de kışlık ahırından kaçan boğa yazlığında bulundu

Rize'de kışlık ahırından kaçan boğa yazlığında bulundu

03.03.2025 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de köydeki ahırından kaçtığı için aranan boğa yazın bağlandığı mezradaki ahırında bulundu.

Rize'de kışlık ahırından kaçan boğa yazlığında bulundu

Olay Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde meydana geldi. Ahırda duran boğa ipini kopararak bulunduğu yerden kaçtı. Ahırın boş olduğunu fark eden sahibi Hamza Kus boğasını aramak için yola çıktı. Çevreyi didik didik eden Kus, boğasını bulamayınca köylülerden yardım istedi. Yoğun kar yağışına rağmen komşuları ile boğasını arayan Kus bir sonuç bulamadı. Evden uzaklaşarak mezraya kadar kaçan boğa dağ evinde görüldü. Boğayı gören Ömer Gümba hemen Kus'a sevindirici haberi verdi. Boğasının yazın boğasını bağladığı yer olan dağ evindeki ahırına kaçtığını öğrenen Kus hemen boğasının yanına giderek sığındığı ahırdan aldı ve kaçtığı ahıra geri getirdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Antalya'da korkutan depremAntalya'da korkutan deprem
Sarıyer açıklarında tehlike! Tekne sürüklendiSarıyer açıklarında tehlike! Tekne sürüklendi
Anahtar Kelimeler:
Rize Boğa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

Dövmelerini sildirmek isteyen yazar kabusu yaşadı! Kolunu kaybetme riski olduğunu öğrenince harekete geçti

Dövmelerini sildirmek isteyen yazar kabusu yaşadı! Kolunu kaybetme riski olduğunu öğrenince harekete geçti

Zelenskiy’den dikkat çeken ABD ve ‘istifa edebilirim’ çıkışı

Zelenskiy’den dikkat çeken ABD ve ‘istifa edebilirim’ çıkışı

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.