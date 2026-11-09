HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rize’de trafik kazası! 1 ölü

Rize’nin Çayeli ilçesinde takla atan kamyonetin yayalara ve park halindeki tıra çarpması sonucu 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize’de trafik kazası! 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Çayeli-Madenli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrularak taklalar atan araç, yol kenarında yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki tıra çarparak durabildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarptığı yayalardan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Ramazan Akın Bebek’in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak önce yolun karşısına, ardından diğer tarafına savrulup takla attığı anlar yer aldı. Kayıtlarda ayrıca, kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek’in yolda yürüdüğü son anlar da görüldü.
Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Rize’de trafik kazası! 1 ölü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB, Ukrayna Askeri Yardım Misyonu'nun görev süresini 2 yıl uzattıAB, Ukrayna Askeri Yardım Misyonu'nun görev süresini 2 yıl uzattı
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Kıbrıs için yeni ve oyun değiştirici bir öneri sunduk"KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Kıbrıs için yeni ve oyun değiştirici bir öneri sunduk"

Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.