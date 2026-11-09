Rize’de trafik kazası! 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Çayeli-Madenli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrularak taklalar atan araç, yol kenarında yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki tıra çarparak durabildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarptığı yayalardan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Ramazan Akın Bebek’in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak önce yolun karşısına, ardından diğer tarafına savrulup takla attığı anlar yer aldı. Kayıtlarda ayrıca, kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek’in yolda yürüdüğü son anlar da görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır