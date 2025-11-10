HABER

Rize’de mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 89’u taburcu oldu

Rize’nin Muradiye beldesinde mevlitte yedikleri yemekten zehirlenen 94 kişiden 89’u taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşın yeni doğan çocuğu için okuttuğu mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 94 kişi tavuktan zehirlenerek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bulantı ve kusma şikayetleriyle ildeki hastanelere başvurarak tedavi altına alınan 94 kişiden 89’u taburcu edildi. Zehirlenen vatandaşlardan 1’i çocuk 5 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Rize’de mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 89’u taburcu oldu 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

