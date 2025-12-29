Robot süpürge üretiyordu, şimdi araba üretecek: İlk modelinin tasarımını paylaştı!

Teknoloji şirketlerinin otomobil üretme modasına (Xiaomi ve Sony gibi) son katılan isim, robot süpürge markası Dreame oldu. Webtekno'da yer alan habere göre, Dreame, yaklaşmakta olan otomobilinin resmî görsellerini yayımladı.

DREAME'NİN İLK OTOMOBİLİ İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere otomobil, aerodinamiği iyileştirilmiş yapısı ile ön plana çıkacak. McLaren tarafından üretilen hiper otomobilleri andıran Dreame otomobil, 1.000 beygirin üzerinde güç üretecek ve 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacak.

Gövdeye gömülü kapı kolları, çift renk gövde ve arka spoiler, bu kategoride alışık olmadığımız hususlar değil.

Dreame, gelecek haftalarda başlayacak CES 2026 etkinlikleri kapsamında bu otomobili duyuracaktır. Ancak yapılacak açıklamaların ne kadar detaylı olacağı konusu şimdilik büyük bir muamma. Öte yandan; aracın iç tasarımını görüp görmeyeceğimiz de şimdilik belli değil.