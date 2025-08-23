HABER

Robotik cerrahi prostat kanseri tedavisinde yeni bir dönem başlattı

Robotik cerrahi teknolojisi, prostat kanseri tedavisinde hem başarı oranını artırıyor hem de hastaların günlük yaşama hızlı bir şekilde dönmesini sağlıyor.

Cerrahın elini milimetrik hassasiyete kavuşturan robotik cerrahinin, titremeyi ortadan kaldıran robotik kollar ve 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz , prostat kanseri ameliyatlarında yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

"ROBOTİK CERRAHİDE ÇİFTE AVANTAJ"

Doç. Dr. Cevper Ersöz, “Bu ileri teknoloji sayesinde kanserli doku vücuttan tamamen temizlenirken, idrar ve cinsel fonksiyonlar gibi hayati işlevler de büyük bir özenle korunabiliyor. Robotik cerrahinin sunduğu bu çifte avantaj tedavide başarı oranının önemli ölçüde artırıyor” dedi.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Doç. Dr. Ersöz, “Robot dediğimiz şey kendi kendine çalışan bir makine değil, ameliyatı biz yapıyoruz. Özel konsoldan çok hassas ve titiz kollarla ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu kollar insan elinden daha küçük, daha titiz ve hiç titremiyor. Görüntüyü de 3 boyutlu ve çok net görerek adeta büyüteçle bakıyormuşuz gibi tümörü tamamen temizlerken idrar tutmayı ve cinsel fonksiyonları sağlayan sinirleri koruyabiliyoruz” dedi.

"DAHA HIZLI İYİLEŞME VE KONFORLU TEDAVİ"

Robotik cerrahinin kanamayı azaltma, hastanede kalış süresini kısaltma ve hastanın günlük yaşama daha hızlı dönmesini sağlama gibi önemli avantajlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Ersöz, “Tabii ki her hastanın durumu farklıdır. Ameliyata karar verirken kanserin evresi, genel sağlık durumu ve hastanın beklentileri göz önünde bulunduruluyor. Uygun olduğunuzda robotik cerrahi, günümüz teknolojisinde en ileri ve konforlu cerrahi tedavilerden biridir” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

