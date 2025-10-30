Rockstar Games internet sitesini yeniledi, merak uyandırdı! (Üçüncü GTA 6 fragmanı mı geliyor?)

Rockstar Games’in Grand Theft Auto 6 için ikinci fragmanı yayımlamasının üzerinden artık neredeyse altı ay geçti. Hal böyle olunca, hayranlar ise oyuna dair yeni bir şeyler görmek için sabırsızlanmaya başladı. Yeni bir GTA 6 fragmanı nın ne zaman yayımlanacağına dair resmi bir açıklama olmasa da Rockstar Games’in internet sitesinde yaşanan bir hareketlilik hayranları heyecanlandırdı.

ROCKSTAR GAMES'İN SİTE GÜNCELLEMESİ, FRAGMAN SPEKÜLASYONLARINI ALEVLENDİRDİ

GameRant'ta yer alan habere göre, Rockstar Games’in internet sitesinde yapılan son güncelleme, şirketin önümüzdeki günlerde ya da haftalarda yeni bir şey yayımlamaya hazırlandığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, stüdyonun web sitesi artık selefine kıyasla çok daha sade bir görünüme sahip.

Zaten Grand Theft Auto 6 Fragman 3 hakkında sayısız teorisi vardı, ancak artık son güncellemenin büyük bir şeyin habercisi olduğuna emin olanlar var.

YOKSA GTA 6 TEKRAR MI ERTELENECEK?

Öte yandan bazı oyuncular ise, güncellenen web sitesinde Grand Theft Auto 6 ana görselinden “26 Mayıs 2026’da Geliyor” ibaresinin kaldırıldığını fark edince endişelenmeye başladı.

Grand Theft Auto 6’nın çıkış tarihi 2025 Sonbaharı’ndan 26 Mayıs 2026’ya ertelendiğinden beri, hayranlar ikinci bir erteleme ihtimalini sorguluyor. Bazı kaynaklar bunun güçlü bir olasılık olduğunu öne sürerken, bazıları da Rockstar Games'in genellikle belirlediği çıkış tarihlerine sadık kalmada oldukça başarılı olduğuna dikkat çekiyor.

Rockstar Games'in önceki oyunları, örneğin Red Dead Redemption 2, çıkmadan önce birkaç kez ertelenmişti; bu yüzden bazı hayranlar Grand Theft Auto 6’nın çıkış tarihi konusunda yine de temkinli davranıyor.