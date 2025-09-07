HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek'in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gündeme damga vuracak detaylar gün yüzüne çıktı. Arslan'ın rüşvet trafiği, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun hesaplarının incelenmesi üzerine deşifre oldu. Daha önce bir başbakanın koruma ekibinde görev alan Arslan bir röportajda “Çocuklarımızı 3 kuruşluk menfaatleri uğruna birilerine yem etmeyeceğiz” diye konuşmuş!

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek'in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL | Türkiye dün gece Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın gözaltına alınmasını konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen gelişmeyle birlikte İlker Arslan'ın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandığı soruşturmada adının geçtiği ortaya çıktı.

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu 1

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ardından Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi.

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu 2

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI, KENDİ ANTALYA'DA TESLİM OLDU

İlker Arslan'ı arama çalışmaları sürerken; Antalya'dan yolan çıkan Emniyet Müdürlüğü aracı Konya’da yakalandı, aracın içinden İlker Arslan'ın kardeşi Cafer Tayyar Arslan çıktı. Arslan'ın kardeşi, 'suçluyu kayırmak' suçundan gözaltına alındı. İlker Arslan ise gece saatlerinde Antalya'da teslim oldu.

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu 3

RÜŞVET TRAFİĞİ BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

İlker Arslan hakkındaki kararın verilmesine ilişkin ayrıntılara Mynet ulaştı. Buna göre; Muhittin Böcek ve oğlunun finansal hareketlerini inceleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet müdürünün Fazlı Ateş isimli şahıs üzerinden rüşvet trafiği içerisinde olduğunu ortaya çıkardı.

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu 4

3 SENE ÜSKÜP'TE ÇALIŞTI

İlker Arslan'ın daha önce üstlendiği görevler de dikkat çekiyor. Arslan, şu anda hayatta olmayan bir başbakanın koruma ekibinden, tanık koruma başkanlığı yapmış. 3 yıl boyunca Üsküp’te Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yapan İlker Arslan kısa süre sonra emniyet müdürü oldu ve Antalya, Emniyet Müdürlüğündeki ilk görev yeri.

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu 5

RÖPORTAJDA "3 KURUŞLUK MENFAATLER" DEMİŞTİ

İlker Arslan'ın bir söyleşide kullandığı ifadeler de dikkat çekici. Arslan söz konusu gazete röportajında “Çocuklarımızı 3 kuruşluk menfaatleri uğruna birilerine yem etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmış.

Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birden fazla kablo kesildi, gecikmeler artabilir!Birden fazla kablo kesildi, gecikmeler artabilir!
Bebek balkondan düştüBebek balkondan düştü

Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek antalya emniyet müdürü Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahne kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahne kıyafetleri ve dansları olay oldu

Uzman estetisyenin gizemli ölümü! Yakınlarının haber verince ortaya çıktı

Uzman estetisyenin gizemli ölümü! Yakınlarının haber verince ortaya çıktı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.