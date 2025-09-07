Röportajdaki ifadeleri ortaya çıktı! Muhittin Böcek'in oğlu mercek altına alındı, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

MYNET ÖZEL | Türkiye dün gece Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın gözaltına alınmasını konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen gelişmeyle birlikte İlker Arslan'ın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandığı soruşturmada adının geçtiği ortaya çıktı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ardından Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI, KENDİ ANTALYA'DA TESLİM OLDU

İlker Arslan'ı arama çalışmaları sürerken; Antalya'dan yolan çıkan Emniyet Müdürlüğü aracı Konya’da yakalandı, aracın içinden İlker Arslan'ın kardeşi Cafer Tayyar Arslan çıktı. Arslan'ın kardeşi, 'suçluyu kayırmak' suçundan gözaltına alındı. İlker Arslan ise gece saatlerinde Antalya'da teslim oldu.

RÜŞVET TRAFİĞİ BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

İlker Arslan hakkındaki kararın verilmesine ilişkin ayrıntılara Mynet ulaştı. Buna göre; Muhittin Böcek ve oğlunun finansal hareketlerini inceleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet müdürünün Fazlı Ateş isimli şahıs üzerinden rüşvet trafiği içerisinde olduğunu ortaya çıkardı.

3 SENE ÜSKÜP'TE ÇALIŞTI

İlker Arslan'ın daha önce üstlendiği görevler de dikkat çekiyor. Arslan, şu anda hayatta olmayan bir başbakanın koruma ekibinden, tanık koruma başkanlığı yapmış. 3 yıl boyunca Üsküp’te Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yapan İlker Arslan kısa süre sonra emniyet müdürü oldu ve Antalya, Emniyet Müdürlüğündeki ilk görev yeri.

RÖPORTAJDA "3 KURUŞLUK MENFAATLER" DEMİŞTİ

İlker Arslan'ın bir söyleşide kullandığı ifadeler de dikkat çekici. Arslan söz konusu gazete röportajında “Çocuklarımızı 3 kuruşluk menfaatleri uğruna birilerine yem etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmış.