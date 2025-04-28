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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sokak röportajlarına ilişkin açıklama: "Suç duyurusunda bulunulacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, farklı mecralarda yayımlanan sokak röportajlarına yönelik denetimlerinin daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamıştı. X hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı, Sokak Kedisi adlı YouTube kanalını yöneten Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sokak röportajlarına ilişkin açıklama: "Suç duyurusunda bulunulacak"
Cansu Akalp

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları adı altında yayımlanan içeriklere yönelik denetimlerin artırılarak kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Sokak röportajlarını yakından takip edeceklerini de açıklayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bazı çevrelerin, toplumun hassasiyetlerini hiçe sayan, insan onurunu ayaklar altına alan, belirli kesimleri hedef gösteren ve nefret söylemini körükleyen yayınlarına ısrarla devam etmekte olduğunu üzülerek gördüklerini vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak, bir vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen, ahlaki ve hukuki sınırları aşan, ağır hakaret ve saygısızlık içeren sokak röportajı, basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kalan açık bir hak ihlali niteliği taşımaktadır. Sokak röportajı adı altında vatandaşımızın eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, tahkir ve aşağılamalarda bulunarak hakaret eden bu kişi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek, sokak röportajlarına yönelik denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürülecektir. RTÜK olarak, vatandaşlarımızın onuruna, itibarına ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı hassasiyetle yaklaşmaya ve görsel-işitsel medya alanında hukukun ve etik ilkelerin korunması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

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Ebubekir Şahin sokak röportajı
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