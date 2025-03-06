RTÜK SZC TV'ye 'Aklın Yolu' programı için en üst sınırdan ceza uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda yayın ihlalleri görüşüldü. SZC TV'deki 'Aklın Yolu Programı'nda Türker Ertürk'ün sarf ettiği sözler yüzünden RTÜK, SZC TV'ye en üst sınırdan ceza uyguladı.

NE OLMUŞTU?

Toplantıda, SZC TV’de sunuculuğunu Serap Belovacıklı’nın yaptığı “Aklın Yolu Programı”na katılan Türker Ertürk’ün “Artık mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere.”

“Bugün hani böyle sert konuşarak,-ne bileyim- sözlerle provoke ederek falan imkân yok. Bir de yani burası artık ne İsveç ne Norveç ne Fransa ne bilmem ne. Otoriter rejimleri... Bir enstrüman var. Ne o: Yaşamı durdurursunuz. Milyonları meydana toplarsınız. Eğer muhalefetin böyle bir liderliği ve gücü varsa hodri meydan!” sözleri üzerine hazırlanan inceleme raporu da değerlendirildi.

SZC TV CEZASIZ KALMADI

Toplantıda, Ertürk’ün farklı tarihlerde yapmış olduğu bu açıklamalarla halkı sokağa çağırdığı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği imasında bulunduğunu belirtildi. Söz konusu ifadelerin 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "….. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmünü ihlal ettiği kaydedildi. Kurul, ilgili hükmün ihlalinden dolayın SZC TV’ye %5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulandı.

Toplantıda ayrıca SZC adlı medya kuruluşunun RTÜK’e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı belirtildi. İzinsiz logo değişikliği sebebiyle medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.