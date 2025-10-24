RTÜK'te görev değişimi! Ebubekir Şahin: "İçimde bayrağı emin ellere teslim etmenin huzuru var"

RTÜK'te devir teslim töreni yapıldı. Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne atanan Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı görevini Mehmet Daniş'e devretti. Şahin yaptığı açıklamada "Bizler gelip geçiciyiz; kalıcı olan, inandığımız değerler ve bu millete hizmet etme aşkıdır. RTÜK’ün geleceği, bu inancın üzerinde yükselecektir." dedi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK"

Şahin'den açıklama:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda uzun yıllar boyunca farklı kademelerde görev yapmanın onurunu yaşamış biri olarak, bu kurum benim için bir makamdan öte, bir emanet ve bir millet hizmetidir.

Başkanlık görevini üstlendiğim günden bu yana, ülkemizin medya alanında adalet, etik, sorumluluk, aile ve millî değerler ekseninde güçlenmesi için mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalıştık.

Bu süreçte RTÜK, yalnızca bir denetim kurumu değil; toplumun vicdanını, kültürel mirasını ve iletişimdeki ahlaki çizgisini temsil eden bir rehber yapı hâline gelmiştir.

Bu anlayışla çıktığımız yolda, medya okuryazarlığı konusunda farkındalığın artması ve dijital platformların etik denetiminde uluslararası düzeyde güçlü adımlar atılması bu dönemin önemli kazanımları arasında yer almıştır.

Cumhurbaşkanımız tarafından 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte RTÜK, aileyi koruma ve güçlendirme yönünde attığı kapsamlı adımlara hız kattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla yürütülen iş birlikleriyle aile ve çocuk dostu yayıncılığı teşvik eden projeler hayata geçirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğu konusunda düzenlenen çalıştaylar ve yayımlanan etik ilkeler, yayıncılığın ortak vicdanını güçlendirdi. Ayrıca “Dijital Anafor: Ekran Bağımlılığı Zirvesi” ve “AileFest” gibi etkinliklerle aileyi dijital çağın risklerine karşı bilinçlendiren örnek çalışmalar gerçekleştirdik.

Aynı zamanda RTÜK’ün uluslararası alanda saygınlığını artırmak, dost ve kardeş ülkelerin medya otoriteleriyle kalıcı iş birlikleri kurmak ve ülkemizin dijital diplomasi kapasitesini yükseltmek adına pek çok çalışmayı hayata geçirdik.

Bu yolda en büyük rehberimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, liderliği ve ülkemize duyduğu yüksek ideal olmuştur. Kendilerine, şahsım ve RTÜK camiası adına en derin şükranlarımı sunuyorum.

"İÇİMDE BAYRAĞI EMİN ELLERLE TESLİM ETMENİN HUZURU VAR"

Bugün bu kutlu emaneti değerli Mehmet Daniş Beyefendi’ye devrederken, içimde bayrağı emin ellere teslim etmenin huzuru var. Çünkü inanıyorum ki, RTÜK aynı inanç ve sorumluluk bilinciyle, ülkemizin iletişim alanında rehberlik etmeye devam edecektir.

Yeniden Başkan Vekili seçilen Sn. Orhan Karadaş’a, Üst Kurul Üyelerimize, bu kurumun hafızasında emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, yayıncılara ve paydaş kurumlara gönülden teşekkür ediyorum.

Bizler gelip geçiciyiz; kalıcı olan, inandığımız değerler ve bu millete hizmet etme aşkıdır. RTÜK’ün geleceği, bu inancın üzerinde yükselecektir."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda uzun yıllar boyunca farklı kademelerde görev yapmanın onurunu yaşamış biri olarak, bu kurum benim için bir makamdan öte, bir emanet ve bir millet hizmetidir.



Başkanlık görevini üstlendiğim günden bu yana, ülkemizin medya alanında adalet, etik,… pic.twitter.com/Bgy7fqDiJM — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) October 24, 2025

