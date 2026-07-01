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RTÜK'ten "Çocuklarımız için güvenli medya"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında "Çocuklarımız için güvenli medya" sloganıyla çeşitli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

RTÜK'ten "Çocuklarımız için güvenli medya"

RTÜK Başkanı Daniş, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında "Çocuklarımız için güvenli medya" sloganı ile çalışmalar yapıldığını belirterek, koruyucu yayıncılık için akıllı işaretler sisteminin güncellendiğini, ebeveyn kontrolü uygulamalarının yaygınlaştırıldığını ve spor yayınlarında çocuk dostu etik ilkelerinin uygulandığını belirtti.

RTÜK ten "Çocuklarımız için güvenli medya" 1

RTÜK'TEN ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ MEDYA YOL HARİTASI

Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 314 bilgilendirici ikame programı yayını, 26 çocukların korunmasına yönelik kamu spotu, 10 çocuk ve aile yapımı desteklenirken, medya okuryazarlığı, dijital riskler, çevre bilinci ve dezenformasyon gibi konularda farkındalık çalışmaları yürütüldüğü bildirildi. Ayrıca şiddet, müstehcenlik, ayrımcılık ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikler denetlenirken, çocukların üstün yararı gözetilerek yayıncılık ilkelerinin uygulandığı ifade edildi.

RTÜK ten "Çocuklarımız için güvenli medya" 2

"KORUYUCU YAYINCILIK ANLAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Daniş, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocuklarımızın güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışımızı, bilinçlendirme faaliyetlerimizi ve etkin denetim mekanizmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
medya rtük
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