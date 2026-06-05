Rus lider Putin'den mektuba yanıt gecikmedi: "Zelensky'le görüşmenin bir anlamı yok"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Putin'in tercihi olduğunu savunan Zelensky, Putin'e hitaben yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda, "Rusya'daki 26 yıllık iktidarınızın neredeyse yarısını Ukrayna'ya karşı savaşta geçirdiniz." ifadesini kullandı.

PUTİN'DEN GÖRÜŞME TALEP EDEN ZELENSKİY'E YANIT

Zelensky'nin mektubundaki görüşme çağrısını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMENİN BİR ANLAMI YOK"

Putin, Zelenskiy'nin görüşme talebinde bulunduğunu ancak görüşmenin bir anlamı olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, kalıcı barış anlaşmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ukrayna saldırılarına değinen Putin, "Altyapıya yönelik saldırıları Rusya'ya belli ölçüde zarar veriyor. Bu tek bir anlama geliyor: Hava savunma sistemleri güçlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"REZERVLERİMİZ 500 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

Putin, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların, uygulayanlara zarar vereceğini belirtirken, "Onlar, 300 milyar dolarlık varlığımızı dondurdu ancak rezervlerimiz 500 milyar doları geçti." dedi.

Putin, Ukrayna'nın ABD'den silah talep ettiğini ancak ABD'yi garantör ülke olarak kabul etmediğini dile getirdi.

ZELENSKY PUTİN'E HİTABEN AÇIK MEKTUP YAYIMLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık mektup göndererek, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtti.

Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben kaleme aldığı açık mektubu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Putin'in tercihi olduğunu savunan Zelensky, Putin'e hitaben, "Rusya'daki 26 yıllık iktidarınızın neredeyse yarısını Ukrayna'ya karşı savaşta geçirdiniz." ifadesini kullandı.

"BEN BİR GÖRÜŞME ÖNERİYORUM"

Zelensky, Rusya'nın Donbas bölgesini ele geçirmek için çatışmaları sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"(Donetsk bölgesini) Bu yıl da ele geçiremeyeceksiniz. Ama biz Ukraynalılar sürekli bir savaş istemiyoruz. Savaşsız bir hayatın çok daha iyi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Eminim ki Rusların büyük çoğunluğu buna olumlu yanıt vermeye hazırdır ve bunu siz de biliyorsunuz."

Rusya'nın bazı ülkelerden yardım alarak savaşı sürdürmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna, savaşı sizinle aramızda bir formatta sona erdirmeyi teklif ediyor. Ben de bir görüşme öneriyorum." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır