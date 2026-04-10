HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Dünya Orta Doğu'daki ABD/İsrail-İran savaşını konuşurken Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş da aylardır devam ediyor. ABD'nin NATO'dan çıkma ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Rusya'nın ordusunu 2,5 milyon kişiye çıkarma kararı aldığının altını çizen Zelenskiy, Türkiye'nin aralarında olduğu 4 ülkeye dikkat çekerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

ABD'nin NATO'dan çıkma ihtimali dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Orta Doğu'daki savaşın haricinde kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı için de önemli etkiler doğuracak bu ihtimalle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var 1

'ABD NATO'DAN ÇEKİLİRSE...'

ABD ve Avrupa arasındaki beraberliğin hayati olduğunu kaydeden Zelenskiy, ABD'nin gerçekten NATO'dan çekilmeyi düşünmesi halinde ise Avrupa'daki tüm güvenliğin yalnızca Avrupa Birliğine (AB) kalacağına işaret etti.

Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliğinin her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya, ordusunu 2 milyon kişiye çıkarma kararı almış ve 2030’a kadar 2,5 milyonluk bir ordu hedefliyorsa, Avrupa her şeyden önce güvenliğini düşünmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var 2

UKRAYNA, AB ÜYELİĞİ REFORMLARINI SÜRDÜRÜYOR

AB üyeliği için reform süreçlerini sürdürdüklerini ancak savaş koşullarında yapılabileceklerinin sınırlı olduğunu belirten Zelenskiy, "Yapabileceğimizin ötesinde şeyler yapıyoruz. Hayatta kalmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

TÜRKİYE İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliğinin ise İngiltere, Ukrayna, Türkiye ve Norveç olmadan sağlanamayacağını ve AB'nin bu ülkelerle stratejik ortaklık geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ukrayna ve Türkiye olmadan Avrupa, Rusya’nınkine benzer bir askeri güce sahip olamaz. Ukrayna, Türkiye, Norveç ve Birleşik Krallık ile birlikte sadece bir denizi değil, tüm denizlerdeki güvenliği kontrol edersiniz. İşte bu yüzden AB, dostluk veya stratejik ortaklık yoluyla bu dört ülkeyi sürece dahil etmenin ve hem ekonomide hem de güvenlikte dünyanın en güçlü birliğini kurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Burada saldırı amaçlı bir güçten bahsetmiyorum. Sadece savunmadan, güvenlikten ve dünyanın en büyük kara gücünden bahsediyorum."

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var 3

"RUSYA KORKMALI"

Avrupa ülkelerinin "hayat tarzlarını, tarihlerini ve bağımsızlıklarını nasıl koruyacaklarına odaklanmaları" gerektiğini savunan Zelenskiy, "Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı. Bunu sağladığınızda, kıtanızdaki tüm insanlar huzura kavuşacak ve ancak o zaman diğer adımlar atılabilecektir." dedi.

Öte yandan, AB'nin Türkiye ile ilgili de çekindiği ve tarım kapasiteleri veya pazar dengeleri gibi endişeleri olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ancak güçlü bir ekonominiz varsa tüm bunları yönetirsiniz. Önce ülkenizi kurtarmalısınız, sonra ekonominizi. Önce güvenlik gelir, sonra ekonomi, tersi değil." diye konuştu.

ZELENSKIY'NİN SURİYE ZİYARETİ

Suriye'ye yaptığı ziyarete de değinen Zelenskiy, Ukrayna bayraklarını gören çocukların kendilerini alkışladığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya ve İran'ın Suriye'de büyük tahribat yarattığı ve yeniden inşa için yıllara ihtiyaç olduğu yorumunu yaptı.

Körfez ülkeleri ve Suriye'ye yönelik ziyaretlerinin uzun vadeli stratejik ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini aktaran Zelenskiy, bu temasların yalnızca İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili olmadığı, enerji altyapısının korunması, su kaynakları ve tahkimatların güçlendirilmesi gibi çeşitli konuları kapsadığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.