Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre, Rusya'ya bağlı Kamçatka bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerel saat ile 06.37'de (02.37 GMT) gerçekleşti. Sarsıntı 39.5 kilometre derinlikte hissedildi.

TSUNAMİ UYARISI

Bu nedenle, kıyı şeridi boyunca tsunami uyarısında bulunuldu.

30 TEMMUZ'DAKİ DEPREMDE TSUNAMİ DALGALARI ABD VE JAPONYA'YA ULAŞMIŞTI

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları Kamçatka, Japonya ve ABD kıyılarına kadar ulaşmıştı.

Dalgalar Japonya'da Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler de tahliye edilmişti.

Kamçatka Yarımadası'nda 8.8'den 1 hafta önce de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.