Rusya'dan Orta Doğu açıklaması: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki durumun hızla kötüleştiğini ve tamamen kontrolden çıkması tehdidiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların endişe verici olduğu belirtilerek, "Çernobil'den daha yıkıcı radyolojik felaketin gölgesi, Basra Körfezi ve Avrasya bölgesi üzerinde." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan Orta Doğu açıklaması: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Bakanlıktan, Orta Doğu’daki duruma dair yazılı açıklama yapıldı.

"ABD ile İsrail’in, İran’a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucu oluşan uluslararası krizin genişlemeye ve kötüleşmeye devam ettiği" belirtilen açıklamada, nükleer tesisler dahil sivil altyapıya yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların endişe verici olduğu vurgulanarak, "Çernobil'den daha yıkıcı radyolojik felaketin gölgesi, Basra Körfezi ve Avrasya bölgesi üzerinde." değerlendirilmesi yapıldı.

Rusya dan Orta Doğu açıklaması: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir" 1

"DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR"

Küresel enerji ve gıda güvenliğine zarar verildiğine işaret edilen açıklamada, “ABD ve İsrail’in suç içerikli macerası nedeniyle kritik öneme sahip lojistik güzergahların engellendiği, pazarların bozulduğu” vurgulandı.

Açıklamada, "Washington ve Tel Aviv'in yasa dışı ve sorumsuz eylemleri sonucu oluşan durum, hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkma tehdidiyle karşı karşıya. Çatışmaları derhal sona erdirmeye tekrar çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya dan Orta Doğu açıklaması: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir" 2

"TÜRKİYE, ÇİN VE PAKİSTAN'IN GİRİŞİMLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye, Çin ve Pakistan dahil bazı devletlerin, İran’la ilgili gerginliğin azaltılmasına yönelik girişimlerinin memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meselenin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi ihtimali var. Taraflar tehdit dili, kabul edilemez hakaretler ve ültimatomlardan vazgeçmeli ve tüm bölgeyi kaosa sürükleyebilecek eylemlerden kaçınmalı. Duruma siyasi ve diplomatik çözümün bulunması amacıyla müzakerelerin yapılması ihtimalinin engellenmesinin önlenmesi, hayati öneme sahip. Bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) çalışmalarda dikkate alınması gerekiyor."

Uluslararası toplumun, Orta Doğu’da savaşın yayılmasını engellemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya’nın bu konuda uluslararası ortaklarla elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA

