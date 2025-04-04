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Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füzeli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine balistik füzeyle saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda 6'sı çocuk, 14 kişinin hayatını kaybetti.

Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füzeli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentine balistik füze ile saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zelenskiy, şimdiye kadar aldıkları bilgilere göre saldırıda 6'sı çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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Rus saldırıları nedeniyle "her gün insanların öldüğünü" ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunun böyle devam etmesinin tek bir sebebi var. Rusya ateşkes istemiyor, bunu da görüyoruz. Bütün dünya görüyor. Her füze, her İHA Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor."

Zelenskiy, ABD ile Avrupa'nın Rusya'yı savaşı ve saldırıları sona erdirmeye zorlayacak imkanlara sahip olduğunu savundu.

"EN AZ 50 KİŞİ YARALANDI"

Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Aleksandr Vilkul ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda en az 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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