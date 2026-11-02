Rusya'dan Ukrayna'ya: "Zelenskiy ararsa Putin açacak"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

MÜZAKERE YAKIN GÖZÜKÜYOR

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var. Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

"MADEM İSTİYOR, BUYURSUN GELSİN"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor. Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi.

"ARARSA AÇAR"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.