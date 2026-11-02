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Rusya'dan Ukrayna'ya: "Zelenskiy ararsa Putin açacak"

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta yıllar geride kalırken, taraflar arasındaki telefon diplomasisi ilk defa önemli bir seviyeye geldi. Rus cephesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rus lider araması halinde Putin'in telefonu açacağını açıkladı. Öte yandan Kremlin, ABD ile de müzakere düzeyinde çalışma imkanları olduğunu belirtti.

Rusya'dan Ukrayna'ya: "Zelenskiy ararsa Putin açacak"
Doğukan Akbayır

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya dan Ukrayna ya: "Zelenskiy ararsa Putin açacak" 1

MÜZAKERE YAKIN GÖZÜKÜYOR

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var. Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

Rusya dan Ukrayna ya: "Zelenskiy ararsa Putin açacak" 2

"MADEM İSTİYOR, BUYURSUN GELSİN"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor. Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi.

"ARARSA AÇAR"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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