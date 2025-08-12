HABER

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un telefonda ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Kim telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin istişare edildiği görüşmede, iki lider, Rusya ile Kuzey Kore arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusunda tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine bağlı kaldıklarını teyit etti.

Putin, Kim'i "Kore'nin Japonya'dan kurtuluşunun 80. yıl dönümü" vesilesiyle kutlayarak, Kuzey Kore'nin, Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecindeki desteğine değer verdiklerini dile getirdi.

Ayrıca Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin Kim'e bilgi verdi.

Putin ve Kim, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

